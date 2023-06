Śląskie: GZM: oferent w przetargu na wykonawcę Roweru Metropolitalnego przedłuża postępowanie

Jedyny oferent w przetargu na dostarczenie i obsługę Roweru Metropolitalnego przedłuża postępowanie, wnioskując o kolejne terminy złożenia wymaganych dokumentów – wynika z informacji przedstawicieli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przy budżecie 236,8 mln zł brutto firma Nextbike zaproponowała cenę 181,4 mln zł za podstawowy zakres zamówienia, a 331,8 mln zł - za opcjonalny.

"Firma Nextbike, jedyny oferent w przetargu na Rower Metropolitalny, przedłuża postępowanie, nie składając wymaganych dokumentów; wystąpiono o drugie z kolei przedłużenie terminu na ich złożenie. W związku z tym wdrożenie roweru będzie opóźnione o następny termin przedłożenia" - powiedział podczas środowych obrad zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak.

Przygotowywany od paru lat Rower Metropolitalny ma być spójnym systemem roweru miejskiego dla 41 tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię miast i gmin. Ma to być przede wszystkim środek transportu, który ułatwi cały rok podróżowanie po miastach i gminach, zwłaszcza na krótkich odcinkach. Ma zastąpić systemy rowerów miejskich zamawiane dotąd oddzielnie przez niektóre miasta.

W przyjętej w grudniu ub. roku wieloletniej prognozie finansowej GZM na projekt dotyczący uruchomienia, zarządzania i eksploatacji Roweru Metropolitalnego w latach 2023-29 przewidziano 240 mln zł, w tym 35,8 mln zł w 2023 r. i po 33,6 mln zł w latach kolejnych.

Początkowo władze Metropolii sygnalizowały wolę uruchomienia systemu Roweru Metropolitalnego w 2022 r., potem na początku 2023 r. We wcześniejszych etapach postępowania ws. Roweru Metropolitalnego do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło sześć odwołań potencjalnych oferentów.

Odwołania te dotyczyły m.in. opisu przedmiotu zamówienia, a w nim - m.in. fazowania wdrażania systemu. Ostateczna wersja opisu zakłada wdrożenie w I fazie, do 5 miesięcy, 172 stacji wypożyczeń i 1260 rowerów (w konkretnych miastach), w II fazie, do 11 miesięcy, montaż 500 kolejnych stacji i udostępnienie 3518 kolejnych rowerów, a w III fazie, do 22 miesięcy, montaż pozostałych 252 stacji i dostarczenie 2222 pozostałych rowerów.

Ogółem zamówienie podstawowe zakłada dostarczenie 7 tys. rowerów i 924 stacji z 4620 stojakami dla rowerów.

Zgodnie z ostatnią wersją opisu z 22 lutego br. czas trwania umowy w zamówieniu podstawowym to 60 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 84 miesięcy z ramach opcji. Pozostałe założenia opcji to włączenie do systemu dodatkowych 806 rowerów i 806 kolejnych rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, a także zwiększenie liczby stacji rowerowych o 185 sztuk.

W połowie grudnia ub. roku GZM informowała o zakończeniu wcześniejszego dialogu konkurencyjnego i skompletowaniu dokumentów w postępowaniu dot. zamówienia systemu Roweru Metropolitalnego, zapowiadając jednocześnie wysyłkę zaproszeń do składania ofert przez uczestników dialogu.

Wstępne założenia systemu przyniosła koncepcja zamówiona przez GZM w lipcu 2020 r., a opublikowana pod koniec stycznia 2021 r. Po uzgodnieniach koncepcji z gminami zarekomendowano, aby w wypożyczalniach udostępniane były rowery standardowe IV generacji (tzw. smart bike, z lokalizatorami), co oznacza m.in. proste stojaki zamiast drogich stacji.

Jak deklarowali przedstawiciele urzędu metropolitalnego, ogłaszając postępowanie, dialog konkurencyjny miał doprowadzić do doprecyzowania warunków zamówienia, m.in. w zakresie długości okresu trwania umowy, ostatecznych parametrów rowerów i stacji, warunków świadczenia usługi serwisowania rowerów, relokacji czy sposobu zorganizowania najmu długoterminowego dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym oraz rowerów niestandardowych typu cargo czy tandem.

Przed uruchomieniem Roweru Metropolitalnego GZM zapewnia kolejne sezony integracji rowerów miejskich na obszarze GZM. Oznacza to finansowanie wymiany rowerów między systemami działającymi w kilku miastach: w tym w Katowicach, Tychach i Sosnowcu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl