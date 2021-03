Śląskie: GZM ogłosiła przetarg na 32 autobusy elektryczne

Przetarg na dostawę 32 autobusów elektrycznych, dofinansowanych w programie Gepard II, ogłosiła we wtorek Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Organizacja 41 samorządów otrzymała do oszacowanej na 120 mln zł inwestycji 80 mln zł unijnych i krajowych dotacji z programu Gepard II.

O ogłoszeniu przetargu na zakup 32 autobusów elektrycznych, 16 mobilnych ładowarek i budowę 9 stacjonarnych poinformowało we wtorek biuro prasowe GZM. Spośród 32 autobusów: 27 pojazdów będzie 12-metrowych, a 5 przegubowych - o długości 18 metrów.

Obecny termin składania ofert to 5 maja. Pierwszych pojazdów Metropolia spodziewa się w połowie 2022 r., a wszystkich - najpóźniej do końca marca 2023 r. Pojazdy, po 8, zostaną rozdzielone między samorządowych przewoźników z terenu GZM: trafią do Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu.

W projekcie kupionych zostanie też 16 mobilnych ładowarek, z których będą mogły korzystać jednocześnie po dwa autobusy. W sześciu miastach zostanie ponadto zbudowanych dziewięć stacjonarnych ładowarek - po jednej w Katowicach, Tarnowskich Górach, Mikołowie, Będzinie, Sosnowcu oraz cztery w Gliwicach.

Według informacji GZM nowe elektryczne autobusy z Geparda II dołączą do floty obecnie kursujących na zlecenie Zarządu Transportu Metropolitalnego ponad 200 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi - sprężonym gazem ziemnym (149 - w kluczowej części Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach), z napędem hybrydowym (41) oraz elektrycznym (13).

Umowy na dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 w ramach programu Gepard II przedstawiciele przewoźników i organizatorów transportu z terenu woj. śląskiego, którzy przeprowadzą w programie projekty szacowane na łącznie 138,3 mln zł, podpisali 10 marca br.

GZM otrzymała w programie Gepard @I po 40 mln zł dotacji z NFOŚiGW oraz RPO. Dofinansowanie otrzymały również Tyskie Linie Trolejbusowe, należące do będących częścią Metropolii Tychów, które w programie zamówią 6 pojazdów będących połączeniem autobusu elektrycznego z trolejbusem (dotacja łącznie 19,8 mln zł z RPO i NFOŚiGW do projektu TLT za 23,3 mln zł).

We wtorek Metropolia przypomniała, że na dostawę łącznie 24 autobusów elektrycznych, które zostały kupione dzięki dotacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, czekają również PKM Sosnowiec (14) i PKM Gliwice (10). 10 nowych elektryków dołączy też do floty PKM Katowice, a gliwicka spółka podpisała niedawno umowę na 15 autobusów hybrydowych.

Metropolia ubiega się też o dofinansowanie zakupu 20 pojazdów na ogniwa paliwowe zasilane wodorem. W tej sprawie trwa obecnie ocena wniosku złożonego do programu Zielony Transport Publiczny. Projekt ten ma być pilotażem upowszechniania transportu wodorowego na obszarze GZM.

Gdy wszystkie te plany zostaną zrealizowane nawet co piąty autobus, jeżdżący pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego, który organizuje komunikację miejską w GZM, będzie spełniał kryteria niskoemisyjności. Uwzględniając również tramwaje (300) i trolejbusy (25), co trzeci pojazd komunikacji miejskiej na drogach GZM będzie zasilany paliwem alternatywnym.

