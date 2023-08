Śląskie: GZM po raz kolejny tworzy grupę zakupową energii elektrycznej

Już po raz czwarty Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), która zrzesza kilkadziesiąt gmin centralnej części woj. śląskiego, tworzy grupę zakupową energii elektrycznej. Tym razem GZM chce kupić ponad 1,3 terawatogodzin (TWh) prądu w imieniu ponad 330 zamawiających.

Zakupiona za pośrednictwem grupy zakupowej energia elektryczna ma w latach 2024-2025 docierać do ponad 1500 podmiotów. To jednostki tworzone zarówno przez gminy wchodzące w skład GZM, jak i instytucje samorządu województwa śląskiego, np. Filharmonia Śląska, Muzeum Śląskie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów czy Stadion Śląski, a także urzędy gmin spoza obszaru Metropolii, takie jak Rydułtowy czy Zawiercie - przekazali w czwartek przedstawiciele GZM.

"Dzięki grupie zakupowej chcemy skorzystać z efektu skali. Większa liczba zamawiających to większa szansa na atrakcyjne cenowo dostawy prądu. W obecnej sytuacji finansowej samorządów każda oszczędność jest na wagę złota. Tym sposobem tworzymy największą grupę zakupową w Polsce" - zaznaczył przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Zakupiona w taki sposób energia ma dotrzeć do 332 jednostek organizacyjnych samorządów - szkół i przedszkoli, szpitali, muzeów i teatrów, urzędów oraz zakładów komunalnych. Tańszy prąd będzie również oświetlał ulice. Łączna szacunkowa wysokość zamówienia to 1312 GWh.

Jak przypomniały służby prasowe GZM, grupowy zakup energii elektrycznej jest realizowany przez Metropolię po raz czwarty. Do pierwszego przetargu na rok 2019 stanęło 73 zamawiających. Przy zakupie energii na lata 2020-2021 było ich już 113. Obecnie grupa zakupowa składa się z 332 nabywców.

Poprzednia grupa zakupowa GZM, skonstruowana w 2021 r., kupuje od Tauronu w ciągu dwóch lat 2022-2023 blisko 1 TWh energii elektrycznej. Członkowie grupy w listopadzie 2021 r., przy budżecie swojego zamówienia w wysokości 492,5 mln zł brutto, zaakceptowali najtańszą ofertę Tauronu za 597,3 mln zł.

Grupę zakupową energii elektrycznej w 2021 r. utworzyły gminy z GZM i spoza jej granic. Na liście znalazły się też starostwa powiatowe oraz odrębne jednostki budżetowe - w sumie 115 zamawiających, w tym ponad 300 jednostek budżetowych. Energia elektryczna trafia m.in. do szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów, spółek i zakładów komunalnych, TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowych.

Grupa ta objęła również Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz związane z nim instytucje. Stąd wśród odbiorców znajdą się nie tylko Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z Sosnowca czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, ale też instytucje regionalne, m.in. Stadion Śląski, Planetarium Śląskie czy ZOO w Chorzowie.

Samorządy Metropolii grupowo kupują energię elektryczną od wielu lat. W 2019 r. wspólne postępowanie dotyczyło zakupu blisko 1 TWh energii elektrycznej na dwa kolejne lata (2020-2021). Grupę w tym zakresie utworzyło 113 zamawiających (także spoza GZM), w ramach których działa 326 jednostek. Przy szacunkowej wartości zamówienia 389,7 mln zł brutto wybrano najtańszą ofertę, za 398,2 mln zł brutto, którą złożyła spółka Tauron Sprzedaż GZE.

W grudniu ub. roku GZM rozstrzygnęła ponowiony przetarg grupy zakupowej gazu dla części swoich gmin, które w 2021 r. zdecydowały się na zakup paliwa tylko na 2022 r. Zaakceptowana została jedyna oferta od PGNiG Obrót Detaliczny na łączną kwotę 53,9 mln zł. Pozostała część gmin skorzystała wówczas z opcji dwuletniego zakupu - w latach 2022-23. W grudniu 2021 r. powołana przez GZM grupa zaakceptowała jedyną otrzymaną wówczas ofertę PGNiG, wynoszącą ok. 84,3 mln zł, przy budżecie ok. 89 mln zł.

W skład grupy zakupowej gazu z 2021 r. weszły 32 samorządy, które łącznie kupiły 198,7 GWh. Z tego 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23 - kupują one łącznie ok. 97,2 GWh. Grupa 17 gmin kupiła w 2022 r. ok. 101,5 GWh gazu.

Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM z mocy tworzącej ją ustawy zajmuje się m.in. zagospodarowaniem przestrzennym i transportem publicznym; obecnie jest m.in. organizatorem komunikacji miejskiej w regionie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl