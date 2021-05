Śląskie: GZM podzieliła kolejne dotacje z funduszy smogowego i solidarnościowego

O podziale między 3 gminy ponad 1,2 mln zł z budżetu organizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM) Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz o podziale między 4 gminy ok. 820 tys. zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności – zdecydowało w środę zgromadzenie GZM.

To uzupełnienia wcześniejszych decyzji o dotacjach z obu funduszy pomocowych Metropolii.

Podczas sesji 27 stycznia br. zgromadzenie GZM zdecydowało o zatwierdzeniu listy, na której znalazły się 44 projekty 30 gmin pod kątem tegorocznego Programu Ograniczania Niskiej Emisji - o łącznej wartości dofinansowania blisko 26 mln zł. W kolejnych miesiącach uzupełniano tę listę o kolejne projekty.

W środę zdecydowano o kolejnych dotacjach z PONE: do budowy chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach (ok. 184,5 tys. zł) i II etap rozbudowy ulic Wiejska i Sielanka w tym mieście, (ok. 132,4 tys. zł), do inwestycji Mikołowa "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym" (ok. 781,2 tys. zł) oraz do budowy oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejścia na Skałkę i Amelung w Chorzowie (ok. 143 tys. zł).

Prócz termomodernizacji budynków gminnych oraz budowy odnawialnych źródeł energii, projekty PONE obejmują modernizacje systemów oświetlenia, inwestycje związane z węzłami przesiadkowymi czy infrastrukturą przystankową. Dotacje gminy mogą kierować również na budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Według środowych danych biura prasowego GZM łączna wartość dotacji do obecnych 55 projektów z tej listy to ok. 26,3 mln zł.

Podczas sesji 27 stycznia br. zgromadzenie GZM zatwierdziło też listę z 34 projektami 31 gmin pod kątem Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Łączna kwota dofinansowania do projektów, zakładających przede wszystkim inwestycje w drogi, przystanki czy przestrzenie publiczne, wyniosła wówczas 9,9 mln zł.

Na kolejnych sesjach dokładano kolejne projekty do tego funduszu pomocowego. W środę zdecydowano o pięciu kolejnych: Chorzów otrzymał również z tego źródła 100 tys. zł do oświetlenia ścieżki między Skałką i Amelung w Chorzowie, a ponadto ok. 72,4 tys. zł do iluminacji Szybu Prezydent, Tarnowskie Góry dostały 252,5 tys. zł do III etapu rozbudowy ulic Nowej i Torowej, Czeladź otrzymała 200 tys. zł na przebudowę ul. Polnej; taka sama kwota trafi do Mikołowa na budowę Przedszkola nr 11.

Obecnie na liście projektów Funduszu Solidarności, włączając pięć nowych z majowej sesji, znajduje się 46 projektów na łączną kwotę ok. 11,8 mln zł.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zgodnie z ustawą ma zajmować się, m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Aby zmniejszać różnice w rozwoju poszczególnych członków GZM, wraz z jej powołaniem utworzono Metropolitalny Fundusz Solidarności. W 2018 r. roku wsparł on inwestycje szczególnie słabszych gmin kwotą ok. 100 mln zł. Od początku przedstawiciele GZM deklarowali jednak wolę obniżania jego wartości w kolejnych latach - na rzecz realizacji dużych projektów strategicznych Metropolii.

W tym kontekście limit funduszu solidarnościowego na 2019 r. ustalono pierwotnie na 23 mln zł, następnie zwiększając finansowanie dotacji w jego ramach o ponad 40 mln zł - pod kątem wsparcia zadań związanych z ograniczaniem niskiej emisji na obszarze GZM.

W 2020 r. ustanowiono odrębny Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji z budżetem ok. 90 mln zł, który został podzielony na dofinansowanie ponad 100 projektów. Niemal połowa z nich dotyczyła termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych stanowiących własność gmin.

W tym roku w strukturze budżetu Metropolii na realizację Funduszu Solidarności zapisano 10 mln zł. Kwota ta została jednak dodatkowo powiększona m.in. o środki, które nie zostały wykorzystane przez gminy w 2020 r. Według środowej informacji GZM obecnie łączny budżet Funduszu Solidarności wynosi ponad 13 mln zł.

Podobnie jest w przypadku metropolitalnego PONE. W budżecie GZM na 2021 r. na wsparcie działalności gmin w ramach PONE zarezerwowano ok. 14,6 mln zł. Do programu trafiło też fundusze, których nie zdążono wykorzystać w ub. roku. Pełny budżet metropolitalnego PONE na 2021 r. wynosi więc ok. 29,3 mln zł.

