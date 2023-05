Śląskie: GZM przygotowuje objęcie udziałów w Kolejach Śląskich

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która realizuje projekt tworzenia Kolei Metropolitalnej, przygotowuje się do objęcia udziałów w wojewódzkiej spółce Koleje Śląskie. Ma to nastąpić przez podwyższenie kapitału zakładowego KŚ z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu dwóch pociągów.

Przewidującą to zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Metropolii jej członkowie przyjęli na środowej sesji zgromadzenia GZM.

Wśród wprowadzonych w środę zmian w wieloletniej prognozie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2023-2032 znalazło się "przesunięcie planowanych wydatków w kwocie 30,6 mln zł z roku 2031 do roku 2025 w pozycji pn. +Budowa kolei metropolitalnej+".

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu uchwały, przesunięcia tego dokonano "w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na objęcie udziałów przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w spółce Koleje Śląskie Sp. z o. o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego na zakup 2 sztuk taboru kolejowego EZT".

Kolej Metropolitalna to jeden z głównych projektów GZM - działającego od 2018 r. związku 41 samorządów, wśród którego ustawowych zadań jest transport publiczny. Wykonana przez ekspertów Politechniki Śląskiej czterowariantowa koncepcja takiej kolei była gotowa w styczniu 2019 r.; potem powstał jeszcze do niej suplement.

W sierpniu 2020 r. GZM zamówiła wstępne studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. W ciągu czterech lat ma powstać opracowanie, które uszczegółowi założenia zawarte w koncepcji, oceni ich zasadność, techniczne możliwości ich zastosowania oraz oszacuje koszty związane z realizacją. Celem ma być uczynienie kolei kręgosłupem systemu transportu publicznego w Metropolii.

W trakcie prac nad wstępnym studium wykonalności spływają analizy częściowe. Pozwalają one rozpocząć prace w miejscach, które są kluczowe dla dalszego rozwoju transportu szynowego w Metropolii. Studium stało się m.in. pomocne w realizacji inwestycji w ramach rządowego programu Kolej Plus, z którego Metropolia dostała dotacje do sześciu przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Obecnie GZM prowadzi także inne działania zmierzające do budowy Kolei Metropolitalnej. Są wśród nich finansowanie dodatkowych połączeń Kolei Śląskich (zamawianych przez samorząd woj. śląskiego) czy Metrobilety oraz bilet 24h+kolej, które uprawniają do poruszaniu się wszystkimi środkami transportu publicznego (koleją, autobusami, trolejbusami i tramwajami).

Podczas środowych obrad zgromadzenia GZM przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak poinformował o trwających ustaleniach dotyczących dalszego rozszerzania integracji taryfowo-biletowej na obszarze Metropolii.

"19 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Górnośląsko-zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego. Rozmawialiśmy na temat założeń możliwych wariantów dalszej integracji taryfowej biletów kolejowych i komunikacji publicznej organizowanej przez ZTM. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy w stanie przedstawić dalsze konkretne propozycje" - powiedział Karolczak.

"Realizujemy też projekt, jak otworzyć kolej dla mieszkańców, w którym wspólnie z ekspertami, mieszkańcami projektujemy przyszłość transportu metropolitalnego w korytarzu północno-zachodnim pomiędzy Chorzowem a Tarnowskimi Górami. Obecnie trwają spacery badawcze na terenach przy linii kolejowej nr 131" - przypomniał przewodniczący zarządu Metropolii.

"Chcemy w ten sposób wszystkie nowe projekty inwestycyjne duże, sieciowe, mieć szansę skonsultować z mieszkańcami, społecznikami i z ekspertami, aby te inwestycje jak najbardziej służyły lokalnym społecznościom" - zadeklarował Karolczak.

Same Koleje Śląskie od marca br. prowadzą dwa przetargi na nowe pociągi. Pierwszy (na zakup trzech pojazdów, z opcją nabycia dwóch dodatkowych) to własne postępowanie KŚ. Drugi (22 jednostki oraz opcjonalnie osiem dalszych) to przetarg realizowany przez KŚ dla woj. śląskiego (na pojazdy kupowane przez samorząd województwa dla swojego przewoźnika przy wsparciu funduszy UE).

Zamówienie dotyczy pociągów czteroczłonowych, które w większości mają być dostarczone w latach 2026-2027. Pierwsze nowe pociągi w mniejszym postepowaniu mają być dostarczone w dwa lata od podpisania umowy. Koleje Śląskie obecnie w całości należą do samorządu woj. śląskiego.

