Śląskie: GZM zamawia 1,5 tys. automatów biletowych na płatności zbliżeniowe

Partię 1,5 tys. automatów biletowych z ekranami i płatnościami zbliżeniowymi zamawia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) do autobusów i tramwajów jeżdżących dla Zarządu Transportu Metropolitalnego – wynika z wtorkowej informacji GZM.

Montaż nowych kasowników i automatów to element prac związanych z wprowadzaniem nowego systemu płatności w komunikacji miejskiej ZTM.

Najważniejsze zmiany dotyczą oprogramowania, które - inaczej, niż w dotychczasowej formie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) - ma działać online, co przyspieszy realizację transakcji. W nowe urządzenia online będą systematycznie wyposażane autobusy i tramwaje, kursujące w ramach ZTM.

Pierwsze z nich to automaty z ekranem dotykowym, które będą obsługiwały karty ŚKUP, jak również płatności zbliżeniowe. Podobne urządzanie, z dużym i dotykowym ekranem, funkcjonują od 2019 r. w pojazdach komunikacji miejskiej w Tychach. Zostały tam wprowadzone wraz z systemem ŚKUP, który wcześniej nie był używany przez tamtejszego, wcześniej odrębnego, operatora.

Drugi typ urządzeń to mniejsze kasowniki, służące do rejestracji biletów zapisanych na kartach elektronicznych - bez możliwości płatności zbliżeniowej kartą. Oba typy urządzeń mają być montowane w liczbie odpowiadającej liczbie drzwi w pojeździe. Przykładowo autobus z trzema wejściami będzie wyposażony w trzy urządzenia - jeden automat z ekranem dotykowym oraz dwa mniejsze kasowniki.

O uprawomocnieniu wyboru dostawcy 1,5 tys. większych urządzeń poinformował we wtorek Witold Trólka z biura prasowego GZM. Do przetargu wpłynęły cztery oferty. Pod koniec kwietnia br. rozstrzygnięto postępowanie: wybrano czeską firmę Mikroelektronika. Do północy w poniedziałek nie wpłynęło żadne odwołanie, co oznacza, że wynik postępowania stał się prawomocny.

Mikroelektronika zaoferowała cenę ok. 5 mln zł za dostawę 1,5 tys. automatów. Dostawca ma zapewnić m.in. wsparcie w uruchomieniu sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz serwis gwarancyjny. Od czasu podpisania umowy firma będzie miała 12 miesięcy na pierwsze dostawy. Mają one odbywać się stopniowo, co miesiąc po kilkaset sztuk. Całość dostawy musi być zrealizowana w 16 miesięcy.

Trólka przypomniał, że nowe zestawy instalowane są w nowych pojazdach ZTM: są już dostępne w ponad 200 na ok. 1,5 tys. pojazdów. Tego typu urządzenia urządzania funkcjonują od 2019 r. w pojazdach komunikacji miejskiej w Tychach. W tym roku kasowniki pojawiły się w autobusach obsługujących Gliwice oraz okoliczne gminy: na metroliniach M 100 i 104 oraz M 14.

Przewoźnicy mają też montować automaty i kasowniki w swoich pojazdach w ciągu roku od zawieranych nowych umów przewozowych. Równolegle pojazdy, które obsługują linie ZTM na podstawie wcześniej zawartych umów, mają być wyposażane w co najmniej jeden automat z płatnościami zbliżeniowymi.

W połowie ub. roku GZM podpisała umowę na modernizację systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Dotychczasowy system, oparty o fizyczną kartę, został zamówiony przez związek komunalny, będący poprzednikiem ZTM. Został zaprojektowany w 2009 r., a zaczął działać z kilkuletnim opóźnieniem w 2015 r.

W założeniu karta ŚKUP miała być rodzajem elektronicznej portmonetki, umożliwiającej opłacanie różnych usług publicznych świadczonych przez samorządy regionu. W praktyce, oprócz płatności za komunikację miejską (przede wszystkim w postaci kodowanych na niej biletów okresowych), używana bywa do opłacania parkowania w wybranych miastach.

Sam system ŚKUP od początku był krytykowany przez mieszkańców jako awaryjny, trudny w obsłudze i niefunkcjonalny. Działa dotąd w trybie offline, a karta była jedynym nośnikiem informacji o kupionych na terenie ZTM biletach okresowych. W unowocześnionym ŚKUP docelowo wszystkie rodzaje przejazdów mają być rejestrowane w sposób, który preferuje pasażer - albo za pomocą aplikacji, albo za pomocą karty.

Zmodernizowany system ma działać online, co przyspieszy zapisywanie transakcji. W nowej odsłonie będzie mogła być jednym z identyfikatorów danych, a nie ich jedynym nośnikiem. Podstawą unowocześnionego systemu będzie mobilna aplikacja. Rozwiązanie ma wykorzystywać w dużym stopniu używane już urządzenia - kasowniki, komputery pokładowe i automaty biletowe.

