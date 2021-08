Śląskie: GZM zgłosiła projekty do Nowego Ładu m.in. ws. zakupu 235 autobusów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia złożyła wnioski o środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Dotyczą zakupu 235 autobusów hybrydowych i gazowych, budowy ok. 400 wiat przystankowych i utworzenia portalu dla inwestora w ramach platformy otwartych danych.

W obecnej edycji programu, w której nabór trwał do 15 sierpnia br., można było złożyć trzy wnioski: bez limitu finansowego, z limitem 30 mln zł i z limitem finansowym 5 mln zł.

O złożeniu przez Metropolię projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w Programie Inwestycji Strategicznych poinformował przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak w sprawozdaniu z ostatnich prac zarządu w trakcie czwartkowych obrad zgromadzenia GZM.

"Największy z projektów dotyczy zakupu taboru autobusowego o napędzie hybrydowym i gazowym do obsługi publicznego transportu zbiorowego na wartość 570 mln zł: 484,5 mln zł dofinansowania, 235 autobusów" - powiedział przewodniczący zarządu Metropolii.

Z dosłanych PAP przez służby prasowe GZM informacji wynika, że chodzi o zakup 165 autobusów o napędzie hybrydowym oraz 70 zasilanych gazem CNG, które obsługiwałyby obszar 56 gmin, na terenie których funkcję organizatora pełni GZM. Tabor zostałby przekazany do użytkowania poszczególnym samorządowym przedsiębiorstwom komunikacji miejskiej z terenu Metropolii.

"Drugi projekt o wartości do 30 mln zł dotyczy budowy ok. 400 nowoczesnych wiat przystankowych z systemem zarządzania infrastrukturą przystankową i z informacją przystankową. Natomiast trzeci projekt o wartości do 5 mln zł dotyczy aplikacji Otwarte dane - chodzi o budowanie portalu inwestora w ramach aplikacji dla mieszkańców w ramach platformy otwartych danych GZM" - mówił w czwartek Karolczak.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Utworzona w połowie 2017 r. Metropolia, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, organizuje w ich imieniu komunikację miejską poprzez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Jest także właścicielem Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej w Świerklańcu oraz współwłaścicielem samorządowych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu oraz Tychach.

Pod kątem potrzeb taborowych samorządowych przewoźników, o których objęciu udziałów przez GZM zdecydowały jej gminy członkowskie, Metropolia m.in. obecnie prowadzi przetarg na dostawy 32 autobusów elektrycznych, dofinansowanych w programie Gepard II, a także ubiega się o dofinansowanie zakupu 20 pojazdów na ogniwa paliwowe zasilane wodorem w programie Zielony Transport Publiczny.

W listopadzie ub. roku zgromadzenie GZM zdecydowało też o zmianie statutu ZTM w zakresie rozszerzenia jego zadań o utrzymanie wiat przystankowych. W związku z tym pod koniec ub. roku GZM przyjęła "Wytyczne dotyczące infrastruktury transportu zbiorowego", zakładające wprowadzenie jednolitych standardów infrastruktury przystankowej.

Na początku ub. roku GZM informowała o przejęciu utrzymania przystanków od pierwszych gmin, a w kwietniu br. ZTM przyjął projekt jednolitego wzoru informacji przystankowej.

O pracach nad platformą zawierającą oferty inwestycyjne z miast i gmin członkowskich GZM, prowadzonych wraz z rządowym zespołem GovTech Polska, który ma pilotować innowacyjne przedsięwzięcia w sektorze publicznym, Metropolia informowała w listopadzie ub. roku. Rozpoczęto wówczas procedurę dialogu technicznego, mającą poprzedzić ogłoszenie zamówienia tego narzędzia.

Trwający projekt open data GZM zakłada, że docelowo dane źródłowe, powstające w należących do Metropolii gminach, trafią na tzw. platformę otwartych danych (open data). Z zebranych w jednym miejscu danych będzie mógł korzystać każdy - mieszkańcy, przedsiębiorcy i inwestorzy, naukowcy czy organizacje pozarządowe. Ma to być jedna z większych takich samorządowych platform w Polsce.

W kontekście projektu aplikacji Otwarte dane GZM zgłoszonego do Nowego Ładu wskazano m.in., że docelowo będzie to największa samorządowa platforma w Polsce, która zasili portal dane.gov.pl.

