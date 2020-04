Śląskie: Hotel Katowice: Ponad 100 pokojów dla personelu medycznego

Ponad 100 pokojów przygotował dla personelu medycznego, opiekującego się pacjentami hospitalizowanymi z powodu COVID-19, Hotel Katowice z Polskiego Holdingu Hotelowego.

To już kolejna placówka w kraju z tej grupy, włączona w akcję #HoteleDlaMedyków. Hotel Katowice jest położony w ścisłym centrum stolicy woj. śląskiego, przy głównej Alei Korfantego, między katowickim rynkiem a Spodkiem.

"Od 11 kwietnia br. Hotel Katowice włącza się do akcji #HoteleDlaMedyków. Jesteśmy z medykami w tych trudnych dla nas wszystkich dniach. Przygotowaliśmy ponad 100 pokoi przeznaczonych dla personelu medycznego, który opiekuje się pacjentami hospitalizowanymi z powodu COVID-19" - napisano na facebookowym profilu hotelu.

"Mamy nadzieję, że zaoferowana pomoc da odpoczynek medykom po ich długich godzinach ciężkiej pracy przy ratowaniu zdrowia i życia pacjentów z koronawirusem w województwie śląskim" - zaznaczyli przedstawiciele Hotelu Katowice.

Przygotowanie kilku swoich kolejnych hoteli, w tym Hotelu Katowice, pod kątem izolatoriów i bazy noclegowej dla medyków walczących z koronawirusem Polski Holding Hotelowy anonsował w komunikacie w piątek. Oprócz katowickiego obiektu, na potrzeby kadry medycznej udostępniono hotel Kopernik w Toruniu.

PHH przeznaczył też na izolatoria swoje inne obiekty: hotel Huzar w Lublinie, Iskra w Radomiu oraz Wieniawa we Wrocławiu. W izolatoriach mogą przebywać osoby oczekujące na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby.

PHH zaznaczyła, że zarówno powstanie izolatoriów, jak i hoteli dla kadry medycznej, możliwe jest dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz poszczególnymi wojewodami.

Zgodnie z komunikatem PHH, w hotelach przeznaczonych dla kadry medycznej jej przedstawiciele mają możliwość wygodnego odpoczynku po ciężkiej i wielogodzinnej pracy; minimalizowane zostaje też ryzyko zakażeń dla członków ich rodzin.

Według komunikatu na te potrzeby ma zostać przeznaczonych 180 pokojów w hotelu Katowice i 69 pokojów w toruńskim hotelu Kopernik. Pokoje mają być do dyspozycji szpitali jednoimiennych, tak długo, jak będzie to konieczne. Funkcjonowanie hoteli dla medyków, wraz z kosztami noclegu i śniadań, ma być w całości sfinansowane przez Polski Holding Hotelowy.

Na potrzeby izolatorów przekształcone zostają - hotel Huzar w Lublinie (128 pokojów), hotel Iskra w Radomiu (50 pokojów) oraz hotel Wieniawa we Wrocławiu (161 pokojów). W budynkach izolatoriów wyznaczono nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania osób chorych oraz zdrowych.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, zarządzająca obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. W PHH znajduje się łącznie 27 obiektów, co czyni go drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem.

Już wcześniej na potrzeby kadry medycznej z jednoimiennych szpitali zakaźnych udostępnione zostały należące do PHH obiekty: warszawski Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport, krakowski Hotel Royal, poznański Hotel Moxy Poznań Airport, szczeciński Hotel Rycerski czy hotel przy lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce.