Śląskie: Infac Poland zainwestuje w Jasienicy 109 mln zł

Wyspecjalizowana m.in. w produkcji kabli sterujących i części akumulatorowych dla motoryzacji firma Infac Poland zainwestuje co najmniej 109 mln zł w Jasienicy k. Bielska-Białej - podała w poniedziałek Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która wydała decyzję o wsparciu tej inwestycji.

Jak poinformowali w portalu społecznościowym przedstawiciele Strefy, decyzja o wsparciu przedsięwzięcia koncernu Infac była ostatnią, wydaną przez KSSE w 2021 roku. Według wcześniejszych informacji, łącznie w ubiegłym roku KSSE pozyskała ponad 100 nowych projektów.

Jak wynika z poniedziałkowej informacji KSSE, Infac należy do liderów w branży części samochodowych. Założony w Korei Południowej koncern Infac Corporation, do którego należy polska spółka, specjalizuje się w produkcji kabli sterujących oraz hybrydowych części akumulatorowych dla samochodów elektrycznych. Głównymi odbiorcami produktów firmy są producenci wiodących marek, m.in. Hyundai, Kia czy SsangYong.

"Nowa inwestycja o łącznej wartości ponad 109 mln zł będzie realizowana na terenie gminy Jasienica, powiatu bielskiego. Infac stworzy co najmniej 73 miejsca pracy" - poinformował prezes KSSE Janusz Michałek.

Na najbliższy wtorek Katowicka SSE zapowiedziała podsumowanie ubiegłego roku pod względem liczby pozyskanych projektów oraz wartości inwestycji. Przed świętami Bożego Narodzenia prezes KSSE wstępnie informował, iż 2021 to dla Strefy rekordowy rok, w którym wydała ona 102 decyzje o wsparciu inwestycji o wartości ok. 5,7 mld zł wobec niespełna 5 mld zł rok wcześniej. Dzięki nowym przedsięwzięciom powstanie ok. 4,5 tys. miejsc pracy, a kilka tysięcy kolejnych zostanie utrzymanych.

Spośród 102 przedsięwzięć, którym - według informacji z 22 grudnia - przyznano w ub. roku publiczne wsparcie, 52 to projekty małych i średnich firm, które zainwestują ok. 750 mln zł. 58 projektów, które w 2021 r. otrzymały decyzje o wsparciu, to przedsięwzięcia firm z polskim kapitałem, które zainwestują ok. 2 mld zł.

W 2020 r. KSSE pozyskała w sumie 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości blisko 5 mld zł. Był to - zarówno pod względem wartości i liczby projektów - rekordowy wynik w 25-letniej historii strefy. W 2021 r. rekord ten został pobity.

Ogółem w ciągu 25 lat istnienia, Katowicka SSE pozyskała inwestycje o łącznej wartości ok. 44 mld zł. Ponad 500 działających w strefie firm stworzyło 90 tys. miejsc pracy. Strefa pozyskała 813 rozmaitych projektów inwestycyjnych, w tym ponad 200 w ramach wdrożonych przed kilkoma laty przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

Obecnie pomoc publiczna dla inwestorów - w postaci niepłacenia podatku CIT lub PIT nawet do 50 proc. wartości inwestycji - może być odbierana przez inwestora przez 10 lat, a od 2022 roku nawet przez 12-15 lat. Aby skorzystać ze wsparcia, duże firmy muszą zainwestować - w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia - co najmniej 10 mln zł, średnie 2 mln zł, małe - 500 tys. zł, a mikro - 200 tys. zł. Projekty muszą również spełniać określone kryteria jakościowe.

