Śląskie: Instalacja fotowoltaiczna zasili osiedle mieszkaniowe w Jaworznie

Osiedle mieszkaniowe spółdzielni "Górnik" w Jaworznie (Śląskie) będzie częściowo zasilane energią ze słońca. Panele fotowoltaiczne na dachach 14 bloków zainstaluje spółka Tauron Nowe Technologie. Łącznie Tauron przyłączył dotąd do sieci ponad 145 tys. mikroelektrowni słonecznych.

Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie Grupa Tauron, w ostatnim czasie rozpoczęto budowę systemów fotowoltaicznych na budynkach administrowanych przez spółdzielnię mieszkaniową "Górnik" w Jaworznie. To pierwsza część trzyetapowej inwestycji, dzięki której na blokach pojawią się panele o łącznej mocy 509 kWp. Każdego roku wyprodukują one ok. 517 tys. kilowatogodzin energii elektrycznej.

Zastosowane w Jaworznie panele są wykonane z ogniw monokrystalicznych, których sprawność sięga niemal 21 proc.. "Zastosowanie kosztowniejszej technologii ma uzasadnienie praktyczne - przy podobnej wielkości paneli mono- i polikrystalicznych wybór tych pierwszych pozwoli wykonawcy umieścić na dachach spółdzielczych budynków instalacje o wyższej mocy od 30 do 50 kWp" - tłumaczą przedstawiciele Taurona. W ramach przedsięwzięcia powstanie też inteligentny system sterowania instalacją.

W ub. roku Tauron przyłączył do sieci 97,7 tys. mikroelektrowni słonecznych o łącznej mocy 658 MW, a w pierwszym półroczu 2021 dalsze ok. 44 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 317 MW. W sumie spółka przyłączyła już ponad 145 tys. instalacji fotowoltaicznych.

