Śląskie: Jasienica rozpoczyna poszukiwania złóż geotermalnych

Jasienica rozpoczęła poszukiwanie złóż geotermalnych. Gmina sąsiadująca z Bielskiem-Białą ogłosiła przetarg na wykonanie odwiertu w miejscowości Grodziec – podał samorząd. Termin składania ofert upływa 11 stycznia, a prace mają zostać wykonane do 2024 r.

Urząd gminy podał w dokumentacji przetargowej, że firma, z którą zawarta zostanie umowa, wykona otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy wód termalnych o głębokości blisko 2 km. Za zadanie będzie miała m.in. także opracować dokumentację hydrogeologiczną. Komplet badań i analiz pozwoli gminie rozpocząć starania o zatwierdzenie zasobów wód termalnych i umożliwi wystąpienie o koncesję na ich eksploatację.

Termin składania ofert w przetargu został ustalony na 11 stycznia. Wykonawca będzie miał na pracę rok od dnia podpisania umowy.

Obecne działania gminy, to finał wieloletnich starań wójta Janusza Pierzyny, który w 1999 r. zlecił prof. Julianowi Sokołowskiemu przeprowadzenie badań. Z opracowania naukowca wynikało, że na terenie Grodźca może znajdować się złoże wód geotermalnych. Temperatura może wynosić między 70 i 90 st. C.

Na odwiert w Grodźcu władze gminy pozyskały blisko 15 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta kwota w całości pokryć ma wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego.

Zdaniem wójta Pierzyny, "geotermia to jeden z elementów stworzenia w Grodźcu kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym w ramach projektu Jasienicki Kurort Zamkowy". "Ciepłe źródła pozwolą na uruchomienie basenów z ciepłą i leczniczą wodą. Będą także mogły zostać wykorzystane do ogrzewania domów" - powiedział.

Projekt "Jasienicki Kurort Zamkowy" powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Sercem kurortu miałby się stać zamek w Grodźcu. Należy on obecnie do lokalnego przedsiębiorcy, który gruntownie odrestaurował zabytek.

Na terenie około 50 ha wokół zamku powstać ma kompleks turystyczno-edukacyjno-rehabilitacyjno-sportowy. Plany zakładają m.in. stworzenie muzeum, centrum konferencyjnego i edukacyjnego z zapleczem hotelowym, ośrodka spa oraz centrum rehabilitacji, a także infrastruktury sportowej, w tym ścieżek pieszych, rowerowych i konnych, tras narciarskich, a także basenów termalnych. Powstać ma dom dla weteranów. Częścią kurortu będą oranżerie, ogrody oraz rezerwat przyrody "Morzyk".

