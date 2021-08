Śląskie: Jasienica zdobyła 14,8 mln zł na odwiert w poszukiwaniu wód termalnych

Gmina Jasienica podpisała umowę na sfinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonania odwiertu w Grodźcu w poszukiwaniu źródeł geotermalnych. To 14,8 mln zł – podały w piątek władze gminy położonej obok Bielska-Białej.

Umowa została podpisana podczas uroczystości w czwartek w Otwocku. "Pieniądze pozwolą nam zrealizować bardzo ważny projekt, który przyspieszy rozwój części naszej gminy w ramach Jasienickiego Kurortu Zamkowego" - powiedział wójt Janusz Pierzyna.

14,8 mln zł w całości pokryje wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych "Jasienica GT-1" w Grodźcu. Jasienicki projekt znalazł się wśród 15 wniosków z całej Polski, jakie Fundusz zakwalifikował do sfinansowania.

Otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy zostanie wykonany na działce w Grodźcu, która ma powierzchnię 5,5 hektara. Jest ona własnością gminy. Otwór może mieć głębokość prawie 2 km. Projekt obejmuje również wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki badań polowych i laboratoryjnych. Zawierała ona będzie także opis budowy geologicznej oraz analizy warunków hydrogeologicznych. Taki komplet może stanowić podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację. Realizacja projektu nastąpi w latach 2021-2024.

Geotermia to jeden z elementów stworzenia w Grodźcu kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym. Projekt "Jasienicki Kurort Zamkowy" powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Zdaniem wójta Pierzyny, ciepłe źródła, jakie prawdopodobnie znajdują się na terenie Grodźca, pozwolą na stworzenie basenów z ciepłą i leczniczą wodą, a także będą mogły zostać wykorzystane do ogrzewania domów.

"Dzięki temu staniemy się czystym regionem bez zanieczyszczeń atmosfery i prawdziwym, tętniącym życiem kurortem w tej części Polski" - powiedział samorządowiec.

Sercem kurortu miałby się stać zamek w Grodźcu. Na terenie ok. 50 ha wokół niego powstać ma kompleks turystyczno-edukacyjno-rehabilitacyjno-sportowy. Plany zakładają m.in. stworzenie muzeum, centrum konferencyjnego i edukacyjnego z zapleczem hotelowym, ośrodka spa oraz centrum rehabilitacji, a także infrastruktury sportowej, w tym ścieżek pieszych, rowerowych i konnych, tras narciarskich, a także basenów termalnych. Powstać ma dom dla weteranów. Częścią kurortu będą oranżerie, ogrody oraz rezerwat przyrody "Morzyk".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl