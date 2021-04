Śląskie: Jaworzno zamawia kolejnych 6 autobusów elektrycznych

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie (Śląskie) ogłosiło przetarg na 6 nowych autobusów elektrycznych o długości ok. 18 metrów. W efekcie należący do jaworznickiego samorządu przewoźnik będzie dysponował 50 autobusami elektrycznymi, na ok. 80 posiadanych.

Jaworzno było pierwszym miastem w Polsce, które w 2015 r. wprowadziło autobus elektryczny do stałej eksploatacji. Dziś na ok. 75 używanych w mieście wozów, 44 to pojazdy elektryczne. Teraz miasto zamierza kupić kolejnych 6 elektrycznych autobusów niskopodłogowych - szacując w środowej informacji o przetargu wartość zamówienia na nieco ponad 20 mln zł netto.

Zgodnie ze specyfikacją przetargową pojazdy powinny dysponować mocą co najmniej 220 kilowatów i pojemnością akumulatorów co najmniej 240 kilowatogodzin. Zastosowane rozwiązania powinny umożliwiać ładowanie autobusów ładowarką typu plug-in lub przez pantograf na dachu. Minimalny zasięg to 100 km.

Oferty w ogłoszonym w środę przetargu można składać do 10 maja. Kryterium oceny ofert ma być w 70 proc. cena, w 5 proc. okres udzielonej gwarancji, a w 25 proc. - ocena techniczno-eksploatacyjna oferowanych pojazdów. Trzy pierwsze autobusy powinny zostać dostarczone w ciągu 330 dni od zawarcia umowy, a trzy kolejne w ciągu 360 dni.

Aby zapewnić finansowanie tego zakupu jaworznickie PKM przygotowało unijny projekt pod kątem Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego (w ramach narzędzia tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT) - o wartości 26,2 mln zł, przy zakładanym dofinansowaniu 18,1 mln zł.

W projekcie tym, prócz zakupu sześciu autobusów, ujęto zaprojektowanie i wykonanie stacji ładowania w zajezdni PKM przy ul. Krakowskiej (budowę zasilania, budowę pięciu stanowisk zewnętrznych do ładowania o mocy 5 x 50kW i budowę jednego stanowiska do ładowania przez pantograf o mocy 250 kW wewnątrz hali napraw) oraz montaż ładowarki pantografowej i kontenera zaplecza socjalnego dla kierowców przy przystanku końcowym Szczakowa Dworzec PKP.

Poprzedniego zakupu autobusów elektrycznych jaworznickie PKM dokonało w ub. roku. Zamówiono wówczas 20 nowych autobusów elektrycznych: 15 wozów 12-metrowych oraz pięć krótszych, 9-metrowych. Przetarg ten wygrał Solaris, zamówienie zostało już zrealizowane; pierwsze wozy dostarczono w listopadzie ub. roku.

Pod kątem tego zakupu powstał projekt: "Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów" o wartości 48,8 mln zł, w tym 30,6 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Obok 20 autobusów ujęto w nim m.in. 5 stacji do ładowania przez pantograf oraz 10 ładowarek typu plug-in.

Na przeprowadzony w 2017 r. pierwszy duży zakup 22 autobusów elektrycznych i potrzebnej infrastruktury ładowania jaworznickie PKM zdobyło dofinansowanie ze środków RPO w ramach ZIT. Do projektu o wartości 67,2 mln zł spółka dostała wówczas 41,4 mln zł dotacji.

W ostatnim czasie nowe autobusy elektryczne zamawiają też przy wsparciu unijnym inni przewoźnicy w konurbacji katowickiej. Z końcem marca br. przetarg na 32 autobusy elektryczne dofinansowane w programie Gepard II ogłosiła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Pojazdy, po 8, trafią do Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu.

W projekcie GZM kupionych zostanie też 16 mobilnych ładowarek, z których będą mogły korzystać jednocześnie po dwa autobusy. W sześciu miastach zostanie ponadto zbudowanych dziewięć stacjonarnych ładowarek - po jednej w Katowicach, Tarnowskich Górach, Mikołowie, Będzinie, Sosnowcu oraz cztery w Gliwicach.

Według informacji GZM elektryczne autobusy z Geparda II dołączą do floty obecnie kursujących na zlecenie Zarządu Transportu Metropolitalnego ponad 200 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi - sprężonym gazem ziemnym (149 - w kluczowej części Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach), z napędem hybrydowym (41) oraz elektrycznym (13).

Na dostawę łącznie 24 autobusów elektrycznych, które zostały kupione dzięki dotacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, czekają również PKM Sosnowiec (14) i PKM Gliwice (10). 10 nowych elektryków dołączy też do floty PKM Katowice, a gliwicka spółka podpisała niedawno umowę na 15 autobusów hybrydowych.

Ponadto Metropolia ubiega się o dofinansowanie zakupu 20 pojazdów na ogniwa paliwowe zasilane wodorem. W tej sprawie trwa obecnie ocena wniosku złożonego do programu Zielony Transport Publiczny. Projekt ten ma być pilotażem upowszechniania transportu wodorowego na obszarze GZM.

