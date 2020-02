Śląskie: Jezioro Żywieckie zostanie odmulone na powierzchni ok. 100 ha

Jezioro Żywieckie zostanie odmulone na powierzchni ok. 100 ha – poinformował burmistrz Żywca Antoni Szlagor, który na wniosek Wód Polskich wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Odmulenie zbiornika wodnego Tresna”.

Wody Polskie, aby przystąpić do prac, muszą jeszcze otrzymać decyzję wodnoprawną ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wody Polskie planują odmulenie południowej części zbiornika. Powinno się ono rozpocząć jeszcze w br. i potrwać 7 lat. Obejmie powierzchnię ok. 100 ha. Rejon ten położony jest w obrębie ujścia rzeki Soły - od mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 946 do linii wierzbowisk i namulisk, ok. 1,3 km na północ od przeprawy.

Zaplanowano również odtworzenie utraconych siedlisk ptaków. Powstać mają dwie lub trzy wyspy o powierzchni ok 0,3 ha.

Wody Polskie zamierzają wykonywać zadanie etapami. Wkrótce rozpocznie się wycinka drzew i zakrzaczeń w rejonie ujścia Soły. Przedsiębiorstwo będzie prowadziło prace w 2020 r. z funduszy własnych, a dalsza realizacja rozłożona będzie - w miarę pozyskiwanych pieniędzy - na 7 lat.

Jezioro Żywieckie powstało w połowie lat 60. XX w. po wybudowaniu na rzece Sole zapory w Tresnej. Jego pojemność całkowita wynosi ponad 94 mln m sześc. Jego maksymalna głębokość wynosi blisko 27 m. Jest miejscem chętnie wykorzystywanym w turystyce.