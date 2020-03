Śląskie: Koleje i komunikacja miejska starają się zapobiegać zakażeniom

Dokładne mycie pojazdów, odkażanie często dotykanych części, wzmożone kontrole czystości i otwieranie przez kierowców wszystkich drzwi – to niektóre działania organizatorów i przewoźników komunikacji w woj. śląskim, mające zapobiegać zakażeniom koronawirusem.

Jak wynika z piątkowej informacji należących do samorządu regionu Kolei Śląskich, przewoźnik ten skoncentrował się na wprowadzeniu odpowiednich procedur, szkoleniu i wyposażeniu pracowników, a także na informowaniu pasażerów.

"Przypominamy wszystkim podróżnym, by zwracali uwagę na stan zdrowia swój i współpasażerów oraz zachowywali wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Odpowiednie procedury w tym zakresie zostały wdrożone wśród naszych pracowników" - przekazała rzeczniczka spółki Magdalena Iwańska.

"Nasi pracownicy zostali m.in. poinstruowani na jakie zewnętrzne objawy chorobowe u podróżnych zwracać uwagę, by w razie potrzeby zadbać o bezpieczeństwo pasażerów i powiadomić służby. Wszyscy kierownicy naszych pociągów zostali wyposażeni w indywidualne apteczki z odpowiednią zawartością. Stosowne szkolenie i wyposażenie wprowadziliśmy w naszych kasach" - dodała.

Ponadto w pociągach KŚ mają być dostępne informacje o koronawirusie, jego objawach, sposobach na unikanie zakażenia oraz pomocnych telefonach kontaktowych. "Zwracamy uwagę, aby zawsze zgłaszać do pracowników naszych drużyn pokładowych wszystkie sytuacje, w której następuje pogorszenie samopoczucia i może być potrzebna pomoc" - zaapelowała Iwańska.

W miarę możliwości kolejowa spółka intensyfikuje też czyszczenie i dezynfekcję swoich pojazdów. Łącznie nad czystością ok. 60 pociągów KŚ czuwają 63 osoby. Wnętrza pojazdów są czyszczone z użyciem detergentów oraz pary - oba te czynniki zwalczają koronawirusa. Dezynfekowane są elementy, które mają kontakt z dużą liczbą osób - np. uchwyty czy wnętrza toalet.

O krok dalej poszedł Zarząd Transportu Metropolitalnego, który organizuje komunikację miejską na terenie zrzeszającej 41 miast i gmin centralnej części regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. ZTM m.in. zalecił przewoźnikom, aby wszystkie drzwi w pojazdach były otwierane przez kierowców, a nie pasażerów - aby ci nie musieli dotykać przycisków.

Rygorystycznie przestrzegane mają też być kwestie czystości. "Na co dzień obowiązujące w komunikacji miejskiej standardy obligują operatorów ZTM do codziennego czyszczenia pojazdów. Organizator transportu zwrócił się z oficjalnym pismem do przewoźników, aby dezynfekcje przeprowadzać ze szczególną dokładnością, a wyjątkową uwagę zwrócić m.in. na poręcze, uchwyty i kasowniki" - zaznaczył rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.

Przedstawiciele Zarządu zapowiedzieli wzmożone kontrole czystości pojazdów. W przypadku zaniedbań po stronie przewoźników - nakładane mają być kary. Jednocześnie organizator metropolitalnego transportu zbiorowego dołączył do akcji informacyjnej prowadzonej m.in. przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

"Operatorom przekazano plakaty informujące, jak zapobiegać zakażeniu. Mają one zawisnąć w autobusach, tramwajach i trolejbusach. Materiały informacyjne zostały też przekazane do Punktów Obsługi Pasażera. Akcja informacyjna ma również swoją odsłonę w internecie - na oficjalnych profilach społecznościowych ZTM pojawiły się pierwsze wpisy" - wskazał Wawrzaszek.

Jako rutynowe i adekwatne do sytuacji określił działania prewencyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie rzecznik tej spółki Maciej Hasik. Zapewnił, że MPK stosuje się do procedur i zaleceń odpowiednich służb; zaznaczył m.in., że pracownicy Przedsiębiorstwa - szczególnie kontaktujący się z klientami - od dawna znają instrukcje dotyczące np. mycia rąk.

"Firma zabezpieczyła dodatkowe pieniądze na potrzebne środki higieniczne, ale występuje aktualnie trudność na rynku ze zdobyciem odpowiednich preparatów. Kiedy tylko będzie taka możliwość to zostaną zakupione dodatkowe środki" - zastrzegł Hasik.

Wyjaśnił też, że częstochowskie MPK nie wprowadza na razie kosztownej i skomplikowanej dezynfekcji całych pojazdów. Procedurę tę, w trakcie której pojazd jest unieruchomiony na kilka dni, wdraża się w przypadku: pojawienia się płynów ustrojowych na pokładzie, śmierci człowieka w pojeździe, bądź realnego zagrożenia związanego z obecnością osoby z podejrzeniem przenoszenia poważnej choroby (w zeszłym roku dezynfekowany był pojazd po skaleczeniu się pasażera z podejrzeniem HiV).

"Prewencyjna dezynfekcja nie przyniosłaby oczekiwanych skutków, ponieważ w obliczu przemieszczania się potoków pasażerskich przez autobusy i tramwaje sterylność byłaby chwilowa. W razie pojawienia się nowych zagrożeń MPK podejmie kolejne działania i reakcje" - zapewnił Hasik.