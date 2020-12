Śląskie: Koleje Śląskie odwołały kilka wtorkowych pociągów w relacji Katowice-Tychy Lodowisko

We wtorek awaryjnie zamknięty zostanie jeden tor na popularnym szlaku kolejowym między Katowicami Ligotą a Tychami. Z tego powodu Koleje Śląskie zapowiedziały odwołanie ośmiu pociągów w relacji Katowice-Tychy Lodowisko. Niektóre połączenia będą w części zastąpione autobusami.

Jak poinformował w poniedziałek wieczorem rzecznik Kolei Śląskich Tomasz Musioł, powodem utrudnień jest zapowiedziane przez PKP PLK na 8 grudnia awaryjne zamknięcie toru nr 1 na trasie Katowice Ligota-Tychy. Spowodowane tym zmiany w kursowaniu pociągów nastąpią między 8 rano a 16 po południu.

"Naszych pasażerów przepraszamy za utrudnienia. Informujemy, że zamknięcie jest całkowicie niezależne od Kolei Śląskich" - podkreślił rzecznik przewoźnika.

Zmiany będą dotyczyć wtorkowych kursów z Katowic do stacji Tychy Lodowisko o godz. 8.53, 11.26, 12.49 i 14.20, a także kursów z Tychów Lodowiska do Katowic o godz. 9.40, 12.13, 13.36 i 15.15. Pasażerowie skorzystają z połączeń z lub do Katowic do stacji Tychy, a na odcinku miejskim w Tychach pociągi w większości przypadków (za wyjątkiem dwóch) zastąpią autobusy.

Odcinek Katowice Ligota-Tychy to część popularnego szlaku kolejowego łączącego Katowice z Bielskiem-Białą, Żywcem, Wisłą i Zwardoniem. Koleje Śląskie nie podały, czy wtorkowe utrudnienia oznaczają też opóźnienia innych pociągów na tej trasie.

Informacje o utrudnieniach oraz odwołanych pociągach są dostępne na stronie internetowej Kolei Śląskich oraz pod numerem infolinii 32 428 88 88.