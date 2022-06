Śląskie: Kolejne żółwie błotne w zbiorniku przy Nadleśnictwie Siewierz

Stado żółwi błotnych, reintrodukowane niespełna trzy lata temu do naturalnego środowiska w Nadleśnictwie Siewierz (Śląskie), powiększyło się o dwa kolejne osobniki. Żółwie świetnie czują się w stworzonym przez leśników stanowisku - oceniają inicjatorzy przedsięwzięcia.

Sześć przywiezionych z warszawskiego ZOO żółwi błotnych wypuszczono do specjalnie dla nich przygotowanego oczka wodnego w Siewierzu 9 sierpnia 2019 r. Projekt przygotowywano we współpracy z Adamem Hryniewiczem - herpetologiem z warszawskiego ogrodu zoologicznego, który zajmuje się restytucją żółwia błotnego na Mazowszu.

Obserwacje i badania potwierdzają, że żółwie dobrze czują się w stworzonym dla nich na Śląsku środowisku. "W ubiegłym roku, podczas badania kontrolnego okazało się, że wszystkie osobniki sporo przyrastają na wadze, a to oznacza, że mają tu idealne warunki do życia" - powiedział Adam Hryniewicz, który w końcu maja przywiózł do Siewierza dwa kolejne żółwie - samca i samicę. Leśnicy niemal do ostatniej chwili czekali na wszystkie zgody, pozwalające na transport i wprowadzenie zwierząt do środowiska.

"Nie mieliśmy wątpliwości, że uda nam się pozyskać kolejne osobniki, nie wiedzieliśmy tylko, kiedy to nastąpi. Przepisy w tym zakresie są bardzo rygorystyczne. Jednak spełniamy wszystkie wymogi, aby w warunkach kontrolowanych móc roztoczyć opiekę nad tym ściśle chronionym gatunkiem" - wyjaśnił nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.

Leśnicy starają się obecnie o zgodę na poszukiwania żółwi błotnych w terenie; jak oceniają, w okolicach Siewierza istnieją miejsca i pewne znaki charakterystyczne, sugerujące, że żółwie mogą tam występować również w stanie naturalnym.

Żółw błotny jest pod ścisłą ochroną i figuruje w czerwonej księdze gatunków, którym grozi wyginięcie. Utrzymaniu gatunku nie sprzyja fakt, że żółw ten osiąga dojrzałość płciową dopiero w wieku 18-20 lat, więc na przychówek trzeba czekać dość długo. Jeszcze w połowie XIX w. ten jedyny przedstawiciel żółwi w Polsce występował w naturze powszechnie - również na terenie dzisiejszego Nadleśnictwa Siewierz.

Według informacji Lasów Państwowych, żółw błotny (Emys orbicularis) ma pancerz długości 12-38 cm (choć w praktyce rzadko przekracza 20 cm) i masę ok. 1 kg. Żyje ok. 40-60 lat (według niektórych źródeł nawet ponad 100 lat, lecz weryfikacja tych danych trwa). Samce dojrzewają wcześniej od samic i zazwyczaj są od nich mniejsze.

Gatunek od 1996 r. znajduje się na czerwonej liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature - IUCN), a od 2001 r. w polskiej czerwonej księdze. Na stałe w Polsce monitorowanych jest 10 stanowisk żółwia błotnego.

Największe ostoje tego gatunku w Polsce to rezerwat przyrody Żółwiowe Błota w Sobiborskim Park Krajobrazowym, Poleski Park Narodowy, Drawieński Park Narodowy, Park Narodowy Bory Tucholskie, Kozienicki Park Krajobrazowy, Zaborski Park Krajobrazowy, Puszcza Augustowska, rezerwat przyrody Jezioro Orłowo Małe, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Puszcza Rzepińska - Ilanka, okolice Chojnika w powiecie ostrowskim, okolice Szczecina, rezerwat przyrody Ostoja Żółwia Błotnego w gminie Osieczna koło Leszna, rezerwat Przyrody Borowiec w gminie Przyłęk, a także ujście rzeki Drwęcy do Wisły w okolicach Torunia.

