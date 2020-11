Śląskie: Koniec utrudnień na dk1 po zderzeniu dwóch busów

Zakończyły się utrudnienia na dk1 w miejscowości Kobiór (woj. śląskie), gdzie doszło do zderzenia dwóch busów - poinformował we wtorek rano dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA. W wypadku zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.

Na drodze krajowej nr 1 na odcinku Tychy - Pszczyna w miejscowości Kobiór (woj. śląskie) doszło do zderzenia dwóch busów.

Mł. bryg. Adrian Przybyła z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach informował PAP, że do wypadku doszło po tym, jak kierowca busa uderzył w drugi bus - pomocy drogowej. W wyniku wypadku na miejscu zginął kierowca jednego z pojazdów, natomiast z drugiego busa trzy osoby odniosły rany. Zostały one zabrane do szpitala.