Śląskie: Konkurs ekologiczny "Zielone czeki" - w nowej formule

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Zielone czeki”. W tym roku wyróżnienia, wręczane od 26 lat za działalność na rzecz ochrony środowiska, będą przyznawane w nowej formule.

"Uznaliśmy, że przyszedł czas na kilka istotnych zmian. Najważniejsze dotyczą regulaminu i uczestników konkursu. Wprowadzamy nowe kategorie, mamy też zupełnie nowe logo konkursu" - poinformował w czwartek prezes katowickiego Funduszu Tomasz Bednarek.

W tym roku nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska w woj. śląskim będą przyznawane w pięciu kategoriach: Ekologiczna osobowość roku, Ekogmina roku, Najaktywniejsza gmina roku walcząca ze smogiem i niską emisją, Inwestycja proekologiczna oraz Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Zgodnie ze zmienionym regulaminem, w konkursie mogą teraz wziąć udział już nie tylko osoby fizyczne, ale również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe.

"W swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska w wielu przypadkach wyróżniają się już nie tylko pojedyncze osoby. Dlatego postanowiliśmy, że również takie działania będziemy doceniać i nagradzać. Stąd nowe kategorie i +Zielone czeki+ także dla gmin, przedsiębiorstw czy organizacji" - wyjaśnił prezes.

Nagrodami w konkursie są "Zielone czeki" o wartości - w zależności od kategorii - od 10 do 25 tys. zł, a także statuetki i dyplomy honorowe.

Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby WFOŚiGW w Katowicach do 31 marca tego roku. Laureatów poznamy 22 kwietnia podczas uroczystej Gali "Zielonych czeków". Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl

Pierwsze "Zielone czeki" z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Od tego czasu łączna wysokość przyznanych nagród przekroczyła 2,5 mln zł. Wśród dotychczasowych laureatów są pasjonaci ochrony środowiska - m.in. naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy.