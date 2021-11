Śląskie: Konkurs na plakat na temat efektów likwidacji niskiej emisji

Konkurs plastyczny na ekologiczny plakat nt. efektów likwidacji niskiej emisji dzięki unijnym funduszom, pod nazwą "Tak dla Czystego Powietrza", prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jak poinformował w czwartek katowicki WFOŚiGW, prace w tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać do końca listopada br.

W tym roku konkurs podzielony jest na sześć kategorii wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku 6-7 lat, w wieku 8-9 lat, w wieku 10-11 lat, w wieku 12-13 lat oraz w wieku 14- 15 lat. Do wygrania są nagrody o wartości od 200 do 700 zł, w zależności od kategorii. Łączna ich pula to ponad 12 tys. zł. Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jak akcentuje Fundusz, prace konkursowe w postaci plakatów w formacie A3 muszą być tematycznie związane z przyrodą, ze zmianami, jakie zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów, dzięki środkom Unii Europejskiej wykorzystanym na ochronę środowiska, w tym na ochronę powietrza.

Nazwa konkursu może też kojarzyć się m.in. z rządowym programem wsparcia inwestycji proekologicznych Czyste Powietrze, do którego najwięcej wniosków w kraju spływa właśnie z woj. śląskiego.

Jak podali z początkiem października br. przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) w rankingu aktywności gmin w Czystym Powietrzu obejmującym drugi kwartał 2021 r. śląskie gminy ponownie zdominowały czołówkę zestawienia: spośród 100 najbardziej aktywnych gmin niemal połowa, 44, pochodzi z tego regionu. W pierwszej dziesiątce znalazły się trzy gminy z powiatu rybnickiego i dwie z wodzisławskiego.

Ranking ten - uwzględniający liczbę złożonych wniosków do programu w odniesieniu do tysiąca budynków jednorodzinnych - PAS i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowują w ujęciu kwartalnym dla 2477 gmin w całej Polsce.

WFOŚiGW w Katowicach prowadzi także inne działania promujące zachowania i przedsięwzięcia proekologiczne. Od 1994 r. organizuje np. konkurs "Zielone czeki". Nabór zgłoszeń do obecnej edycji trwa do 19 listopada.

Nagrody w tej edycji zostaną przyznane w czterech kategoriach: Ekologiczna osobowość roku, Gmina przyjazna dla czystego powietrza, Inwestycja proekologiczna roku, a także Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Kapituła będzie miała też możliwość przyznania nagrody specjalnej.

W ubiegłym roku na konkurs plastyczny dla dzieci "Tak dla Czystego Powietrza", wpłynęło 217 prac. Jury przyznało łącznie 25 nagród i wyróżnień w pięciu kategoriach. Pierwsza edycja tego konkursu odbyła się w 2019 r.

