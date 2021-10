Śląskie: Konsultacje dot. wstępnej dokumentacji budowy linii kolejowej Katowice - Ostrawa

Śląscy samorządowcy konsultowali w środę w Katowicach wstępną dokumentację budowy nowej linii kolejowej łączącej Katowice z Ostrawą, z połączeniem do Jastrzębia-Zdroju – wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

"W Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego omawiano dziś kwestię wariantów budowy linii kolejowej łączącej Katowice i Jastrzębie-Zdrój. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie województwa: Dariusz Starzycki i Wojciech Kałuża oraz samorządowcy reprezentujący gminy wzdłuż których będzie przebiegała nowa trasa" - napisano na stronie urzędu.

W komunikacie o spotkaniu, o którym urząd wcześniej nie informował mediów, przypomniano, że 20 lipca br. spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarła ze spółką Egis Poland umowę na wstępną dokumentację budowy odcinka nowej linii Katowice-Ostrawa, z nowym odcinkiem Jastrzębie-Zdrój - Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniem do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i łącznicami w kierunku Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.

"Realizacją prac na trasie Katowice - Jastrzębie zajmie się spółka PLK - PKP. Projekt prac został już przez nią zaakceptowany. W tej chwili zaś trwają spotkania i konsultacje odnośnie wytyczenia lokalizacji stacji oraz kwestii kosztów. W pierwszym wariancie koszt budowy połączenia wyniósłby 541 mln zł, w drugim 319 mln zł" - napisano na stronach urzędu marszałkowskiego.

"W pierwszym wariancie podróż na trasie Katowice - Jastrzębie trwałaby 69 minut, w drugim 74 minuty. Linia łączyłaby Jastrzębie z Katowicami i Żorami, powstałoby także połączenie Żory-Orzesze. Połączenie obsługiwałoby 18 pociągów: 12 z nich kursowałoby na trasie Katowice-Żory-Jastrzębie, sześć dodatkowo obsługiwałoby odcinek łączący Żory i Rybnik" - podał urząd marszałkowski.

Zasygnalizował też, że "trwające rozmowy dotyczą m.in. rozmieszczenia stacji kolejowych". "Na przykład w wariancie pierwszym pociąg zatrzymywałby się na stacjach: Jastrzębie (Rondo Centralne), Jastrzębie (Rybnicka), Zofiówka, Skrzeczkowice, Żory (osiedla Pawlikowskiego i Sikorskiego, Aleja Zjednoczonej Europy), Orzesze, Szczejkowice, Bełk, Pawłowice" - wymienili urzędnicy marszałka.

Podali też, że data złożenia wstępnej dokumentacji dla budowy linii kolejowej Katowice - Jastrzębie to 24 listopada br. "Do tego czasu odbędą się kolejne spotkania związane z rozpoczęciem realizacji projektu, który całościowo ma zamknąć się w 2030 roku" - poinformowano.

"Analizie zostanie także poddana kwestia osiadania terenu związanego ze szkodami górniczymi na odcinkach, gdzie zostanie wytyczona trasa połączenia kolejowego. Gminy partycypujące w kosztach muszą zabezpieczyć środki w swoich Wieloletnich Prognozach Finansowych" - zastrzeżono.

"Nadchodzi czas kluczowych rozstrzygnięć dotyczących tego bardzo ważnego dla województwa połączenia kolejowego" - powiedział, cytowany w informacji urzędu, wicemarszałek Dariusz Starzycki.

W październiku 2019 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i spółki CPK informowali o zwycięstwie wniosku CPK ws. unijnej dotacji 1,75 mln euro pod kątem prac przygotowawczych do budowy nowego kolejowego połączenia Katowic z Ostrawą przez Jastrzębie-Zdrój w konkursie w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).

Dokumentację przedprojektową pod kątem tego połączenia wykonuje konsorcjum polskiej i francuskiej spółki grupy Egis oraz spółki Jaf-Geotechnika za 13,5 mln zł brutto.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być budowany wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Ogółem w woj. śląskim w ramach programu kolejowego CPK powstać ma w sumie 100 km nowych linii kolejowych, które ma wybudować spółka CPK, a kolejnych 246 km - zmodernizować PKP PLK.

Budowa nowego połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami została też zgłoszona przez samorząd woj. śląskiego do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej "Kolej +" do 2028 r. Projekt ten przeszedł do drugiego etapu postępowania, co wymaga przygotowania tzw. studium planistyczno-prognostycznego.

Na przygotowanie wstępnej dokumentacji dla projektu pn. "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami" Sejmik Woj. Śląskiego zabezpieczył na swojej kwietniowej sesji kwotę 2 mln zł - radni zgodzili się wówczas m.in. na zaproponowaną pod tym kątem przez urząd marszałkowski zmianę wieloletniej prognozy finansowej woj. śląskiego.

Podobną zmianę prognozy radni zaakceptowali w poniedziałek, pod kątem przedsięwzięcia "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami", w ramach Kolei Plus, na które w latach 2023-24 przewidziano corocznie 800 tys. zł, a w latach 2025-28 corocznie po 10 mln zł - ze środków własnych województwa.

Cztery inne wprowadzone równocześnie do prognozy projekty z Kolei Plus to: budowa drugiego toru na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice (w latach 2023-24 po 300 tys. zł, w 2025-28 po 3,2 mln zł), rewitalizacja linii Skoczów - Bielsko-Biała (w latach 2023-24 po 410 tys. zł, w 2025-28 po 3,9 mln zł i rewitalizacja linii Sucha Beskidzka - Żywiec (w latach 2023-24 po 220 tys. zł, w 2025-28 po 2,1 mln zł).

