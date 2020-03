Śląskie: Kontrola sanitarna dotąd w 39 autokarach i 19 busach

39 wjeżdżających do Polski z Czech autokarów oraz 19 busów objęła dotąd kontrola sanitarna, powadzona od poniedziałkowego popołudnia na autostradzie A1 w pobliżu polsko-czeskiej granicy w Gorzyczkach (Śląskie). U nikogo nie stwierdzono objawów, mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem.

Jak oceniła we wtorek rzeczniczka Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Walczak, trwające z reguły ok. 15-20 minut kontrole przebiegają sprawnie. Nie odnotowano żadnych incydentów. Najwięcej czasu zajmuje wypełnienie ankiet, w których podróżni m.in. deklarują miejsce swojego pobytu. W sumie do godziny 10. we wtorek skontrolowano 1155 osób.

Kontrole nie powodują utrudnień w ruchu na autostradzie A1 - cała infrastruktura związana z działaniami kontrolnymi znajduje się w obrębie oddzielonego od głównych jezdni autostrady obszaru, przeznaczonego do prowadzenia kontroli drogowych, kilka kilometrów od granicy. Autokary i busy są kierowane na wydzielone pasy, gdzie odbywa się kontrola.

W kontrolach, będących środkiem zapobiegawczym służącym powstrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, uczestniczą funkcjonariusze wielu służb: policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, sanepidu oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pojazdy do kontroli typowane są przez policję, Krajową Administrację Skarbową oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Za wydanie kierowcy i pasażerom ankiet oraz pomiar temperatury odpowiadają ratownicy medyczni ze Straży Pożarnej.

Do autokarów funkcjonariusze wchodzą w specjalnych pomarańczowych kombinezonach ochronnych oraz maseczkach. Następnie funkcjonariusze straży granicznej odbierają ankiety i weryfikują, czy zostały prawidłowo wypełnione. Jeżeli żadna z kontrolowanych osób nie ma podwyższonej temperatury lub innych objawów choroby, po decyzji sanepidu autokar może ruszyć w dalszą drogę - kontrola zajmuje maksymalnie 20 minut, w zależności od liczby podróżnych. Pasażerowie nie opuszczają autokarów.

W poniedziałek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek potwierdził, że - zgodne z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego - podobne punkty sanitarne mają zostać uruchomione - po granicy zachodniej i Gorzyczkach - także w innych miejscach na całej granicy południowej oraz na granicy wschodniej.

W woj. śląskim jest dotąd pięć potwierdzonych przypadków koronawirusa - wszyscy zakażeni to mieszkańcy Rybnika, leczeni w szpitalu zakaźnym w Raciborzu. Ich stan jest dobry. Próbki pobrane od innych osób z Rybnika, przebywających w kwarantannie pod nadzorem służb sanitarnych, wykazały wynik ujemny. Służby czekają jeszcze na wyniki testów dotyczących osoby spoza woj. śląskiego. Obecnie w regionie 8 osób jest hospitalizowanych, 89 poddano kwarantannie, a 737 jest pod nadzorem sanitarnym.

W całej Polsce - według danych przekazanych przez resort zdrowia w poniedziałek po południu - potwierdzono 17 przypadków koronawirusa. 467 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia, 1014 osób objęto kwarantanną, a 7110 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.