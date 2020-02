Śląskie: KSSE rozwija koncepcję akceleratorów małego biznesu

Koncepcję akceleratora biznesowego pod nazwą KSSENON, który będzie oferował małym firmom powierzchnię w halach i inną infrastrukturę wraz z potrzebnymi im usługami – zaczyna rozwijać w Żorach (Śląskie) Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

"Startujemy dzisiaj z projektem w Żorach, ale mamy pomysł na cztery lokalizacje w naszym regionie, żeby pamiętać cały czas, że nam zależy cały czas na tym zrównoważonym rozwoju - jeżeli mamy dynamiczne miasta, to również żeby w mniejszych miastach, regionach to się toczyło" - mówił w czwartek w Katowicach prezes KSSE Janusz Michałek

KSSE zorganizowała tam konferencję pn. "Śląskie Forum MŚP", poświęconą możliwościom inwestowania oraz rozwoju małego i średniego biznesu w województwie. Michałek, mówiąc o ofercie Strefy w tym zakresie dla małych i średnich firm, wskazał na projekty wchodzące "już w fazę wykonawczą".

Jak mówił, jednym z nich jest "akcelerator biznesowy KSSENON". "To specjalnie wymyślony projekt dla małych i średnich przedsiębiorstw, których nie stać na pokrywanie własnej hali, nie stać na przygotowanie całego zaplecza inwestycyjnego, gdzie my (…) dajemy do dyspozycji kompleksową halę" - wyjaśnił.

"Z taką ideą, aby pomóc temu małemu stać się średnim, a średniemu dużym, bo wtedy nie będziemy mieli pracy, jak wszyscy będą dużymi. KSSENON - oprócz tego biznesowego wyposażenia - ma jeszcze zaplecze wokółbiznesowego: przedszkole, jadalnia, parkingi, centrum coworkingu" - wymienił Michałek, zapraszając przedsiębiorców do udziału w tym projekcie.

Jak wynika z miejskiego serwisu żorskieinwestycje.pl, przedsięwzięcie KSSE zakłada budowę na terenie wchodzącego w skład strefy obszaru Osiny w tym mieście zespołu niewielkich hal przemysłowych, o powierzchniach od 260 m kw do 390 m kw, przeznaczonych pod kilkuletni wynajem dla mikro i małych przedsiębiorstw.

W pierwszej fazie projektu założono budowę modułu, zawierającego osiem hal przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 2,5 tys. m kw, a także części nieprzemysłowej o pow. ok. 1 tys. m kw. z centrum kompetencji centrum cooworkigu, bistro oraz pomieszczeniami dla kilku firm o charakterze biurowym.