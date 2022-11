Śląskie: Latem sezonowe połączenia lotnicze z Pyrzowic do Chorwacji i Bułgarii

Na początku czerwca 2023 r. Ryanair uruchomi sezonowe połączenia lotnicze z portu w Pyrzowicach do Puli w Chorwacji i Warny w Bułgarii - podało lotnisko. Przedstawiciele portu oceniają, że z połączeń skorzystają głównie osoby organizujące swoje wyjazdy wakacyjne bez pośrednictwa biur podróży.

Połączenie do Puli wystartuje w piątek 2 czerwca przyszłego roku. Kierunek będzie obsługiwany dwa razy w tygodniu w każdy poniedziałek i piątek. Inaugurację lotów do Warny zaplanowano na niedzielę 4 czerwca 2023. Trasa będzie obsługiwana w każdą środę i niedzielę. Obydwa połączenia mają charakter sezonowy i będą realizowane do końca września przyszłego roku.

"Połączenia do Puli i Warny z pewnością spotkają się z bardzo dużym zainteresowaniem, bo bazują na ogromnym wylotowym potencjale regionu. To także niezwykle atrakcyjne trasy z perspektywy samodzielnej organizacji wyjazdów wakacyjnych, a jak wskazują statystyki, bardzo lubimy wypoczywać w Chorwacji i Bułgarii" - skomentował w czwartek prezes zarządzającego lotniskiem w Pyrzowicach Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Ryanair należy największych linii regularnych na lotnisku im. Wojciecha Korfantego, przewoźnik jest także aktywny na pyrzowickim rynku przewozów czarterowych. Obecność irlandzkiej linii w Pyrzowicach datuje się od listopada 2007 r., kiedy zainaugurowano połączenie do Dublina.

W październiku 2019 r. Ryanair uruchomił w Katowice Airport swoją bazę. W szczycie tegorocznego sezonu letniego przewoźnik bazował na pyrzowickim lotnisku siedem Boeingów 737-800NG i zatrudniał ponad 360 osób personelu - pilotów, członków załóg pokładowych oraz obsługi naziemnej.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Pandemia koronawirusa zahamowała prognozowany wzrost przewozów pasażerskich - w 2020 r. z siatki połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, a rok później było ich 2,32 mln. Prognoza na 2022 rok zakłada obsłużenie ok. 4,5 mln pasażerów. Port w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach cargo.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl