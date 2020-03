Śląskie: Marszałek zapowiedział okrągły stół ws. połączeń CPK dla regionu

Marszałek Jakub Chełstowski zapowiedział zwołanie okrągłego stołu ws. połączeń kolejowych planowanych w woj. śląskim w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podczas wstępnych konsultacji liczne uwagi zgłosiły m.in. lokalne samorządy.

"W Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się dyskusja, na którą zaproszenia otrzymają m.in. pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Marcin Horała, minister funduszy i rozwoju regionalnego Elżbieta Jarosińska-Jedynak oraz samorządowcy z gmin, które są położone na trasie przebiegu CPK, przedstawiciele samorządu gospodarczego i przedstawiciele mieszkańców" - zapowiedziało w czwartek biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

"Budowa CPK to inwestycja ważna dla dalszego dynamicznego rozwoju kraju oraz naszego województwa. Przyniesie korzyści mieszkańcom i przedsiębiorcom. Służyć będzie również turystom. Warto jednak, aby przygotowując się to tego logistycznego wyzwania podjąć dialog z samorządowcami na szczeblu regionalnym, lokalnym oraz z samorządem gospodarczym i przedstawicielami mieszkańców" - ocenił cytowany w informacji urzędu Chełstowski.

"W szerokiej dyskusji, wymieniając się poglądami, można wypracować rozwiązania akceptowalne przez wszystkie strony. Swój udział potwierdził już sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i rozwoju regionalnego Grzegorz Puda. Będziemy zabiegać o obecność pełnomocnika rządu ds. budowy CPK i przedstawicieli spółki realizującej tę inwestycję" - zapowiedział marszałek.

Jak zasygnalizował w czwartkowej informacji urząd marszałkowski, szczegółowe informacje dotyczące terminu, godziny oraz formuły spotkania, zostaną zaprezentowane w najbliższym czasie. Obecnie, od 10 lutego br. do 10 marca można zgłaszać uwagi do tzw. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), przygotowanego przez powołaną do realizacji inwestycji spółkę CPK.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne powstało w ramach przygotowań do zaprojektowania i budowy ponad 1,6 tys. km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych. Sieć nowych linii kolejowych, w tym odcinków określanych jako kolej dużych prędkości, ma umożliwić dojazd do CPK z większości większych miast Polski w nie dłużej niż 2,5 godz.

Do 10 marca br. można zgłaszać uwagi do głównego opracowania SSL m.in. z założeniami budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, a także do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych z przebiegami korytarzy: kolejowych i drogowych i kilkoma propozycjami przebiegów poszczególnych linii.

W ostatni piątek zrzeszający zdecydowaną większość samorządów lokalnych woj. śląskiego Śląski Związek Gmin i Powiatów przyjął adresowane do ministrów infrastruktury oraz aktywów państwowych stanowisko z prośbą o przyjrzenie się formie konsultacji prowadzonych przez spółkę CPK oraz z apelem o szerszy dialog nt. planowanych inwestycji.

W ostatnich dniach liczne wystąpienia w tym zakresie formułowały też z osobna m.in. samorządy miejscowości, przez które przebiegać mają nowe linie kolejowe. W czwartek o proteście przeciw budowie nowej linii na terenie związanej od lat z koleją gminy Łazy poinformowały tamtejsze władze. Jak wskazały, proponowany przebieg wytyczono przez zamieszkałe i nowe tereny budowlane wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

"Proponowane rozwiązania wiążą się z wyburzaniem dziesiątek domów i wysiedleniem części mieszkańców w miejscowościach Grabowa, Niegowoniczki, Mitręga i Rokitno Szlacheckie. Ponadto nowe linie przebiegają przez tereny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, Otulinę Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Obszar Natura 2000 (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Środkowojurajska)" - wymienili autorzy protestu w Łazach.

"Sposób konsultacji nowych korytarzy kolejowych jest niedopuszczalny, dowiedzieliśmy się o tym z doniesień medialnych, ze strony internetowej CPK. Przez Łazy przebiega linia kolejowa nr 1 z Katowic do Warszawy; planowane inwestycje powinny zostać +wbudowane+ w istniejącą trasę" - ocenił burmistrz Łaz Maciej Kaczyński.

"Powstanie i rozwój Łaz związany był z koleją. Dobrze tutaj czujemy kwestie kolei i dlatego zachęcamy oraz wnioskujemy o konsultacje, wspólne rozwiązania. Inne rozwiązania będą prowadzić w ślepą uliczkę, zagrożeniem jest także specustawa, która pozbawi głosu samorząd i mieszkańców" - zaapelował burmistrz.

Pełnomocnik rządu ds. budowy CPK wiceminister infrastruktury Marcin Horała uspokajał w piątek w Jastrzębiu-Zdroju, że obecnie trwa wstępny, dodatkowy etap konsultacji - poprzedzający ich właściwy, pogłębiony etap w procesie inwestycyjnym. Ostateczny przebieg nowych odcinków będzie ustalany na etapie decyzji środowiskowej, do tego czasu analizowane będą zawsze trzy warianty.

Zgodnie z Programem kolejowym CPK w kierunku woj. śląskiego wiedzie tzw. szprycha numer 7: CPK - Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) - Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) - Jastrzębie-Zdrój - granica państwa. Uwagi do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego można składać m.in. drogą internetową. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.