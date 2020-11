Śląskie: Metropolia będzie mogła uczestniczyć z gminami w programie Stop Smog

Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zapowiadają zaangażowanie w rządowy program Stop Smog, który zakłada inwestycje antysmogowe w domach jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Możliwość udziału GZM w programie dała niedawna zmiana prawa.

Jak poinformował PAP we wtorek Witold Trólka z biura prasowego Metropolii, GZM będzie mogła brać udział w działającym od lutego 2019 r. programie Stop Smog w efekcie jej starań o zmianę w zapisach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowelizację, umożliwiającą m.in. udział GZM w programie wraz z zainteresowanymi gminami, prezydent podpisał 13 listopada br.

"Ustawa daje Metropolii kolejny finansowy instrument do efektywniejszego prowadzenia polityki związanej z ograniczaniem niskiej emisji" - skomentował, cytowany przez Trólkę, przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak. "Będziemy mogli aktywnie współpracować z gminami na rzecz wsparcia mieszkańców, których nie stać finansowo na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła czy termomodernizację budynków jednorodzinnych" - wskazał Karolczak.

Jak ocenił, udział w programie Stop Smog może zwiększyć skuteczność działań GZM w oddziaływaniu na środowisko. "Ważne, aby skoordynować go z naszymi obecnymi działaniami na rzecz gmin w ramach metropolitalnego +Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji+" - ocenił przewodniczący zarządu GZM.

Program Stop Smog jest realizowany na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przewiduje dotacje do termomodernizacji prywatnych budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie wraz z wymianą nieekologicznego źródła ciepła, przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej.

Realizacja programu Stop Smog ma potrwać do końca 2024 r. Jego całkowity budżet ma wynieść 1,2 mld zł. W tej kwocie ok. 883 mln zł zapewnia budżet państwa (poprzez dotacje dla gmin sięgające do 70 proc. kosztów), pozostałą część finansują gminy.

Zgodnie z danymi z połowy października br. ze strony programu do tego czasu w całym kraju do programu Stop Smog przystąpiło 7 gmin. Wśród nich znajduje się wchodzący w skład GZM Sosnowiec, a z terenu woj. śląskiego - także Rybnik (samorząd tego miasta ostatnio ogłosił, że zamierza przeprowadzić inwestycje w ramach Stop Smog w limicie do 100 zgłoszonych, najmniej zamożnych gospodarstwach domowych).

Uruchomiony w tym roku w GZM "Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji" dysponuje na ten rok budżetem ok. 90 mln zł, który został podzielony na dofinansowanie ponad 100 projektów. Niemal połowa z nich dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych stanowiących własność gmin.

GZM dotuje też inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła, podłączaniu budynków do sieci ciepłowniczych i budowie instalacji odnawialnych źródeł energii. Niektóre dotacje wspierają budowę lub modernizację oświetlenia ulic, chodników lub budynków oraz budowę lub modernizację infrastruktury rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych. W przypadku części inwestycji dotacje programu są źródłem wkładu własnego w projektach unijnych.