Śląskie: Metropolia chce czerpać z europejskich doświadczeń w wykorzystaniu wodoru

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przystąpiła do „Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru”, chcąc wykorzystywać międzynarodowe doświadczenia w tworzeniu gospodarki opartej na tym paliwie. Już wcześniej przymierzała się do wykorzystania go w komunikacji miejskiej.

O przystąpieniu Metropolii do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance - ECH2A) poinformował w czwartek Witold Trólka z biura prasowego GZM. Jak podkreślił, Metropolia jest pierwszą polską instytucją publiczną, która przystąpiła do tego międzynarodowego stowarzyszenia.

"To ważny krok w celu skutecznej realizacji naszych zadań związanych z redukcją niskiej emisji i tworzeniem nowoczesnego transportu, opartego o proekologiczne rozwiązania" - ocenił cytowany przez Trólkę przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Przypomniał, że działania w kierunku rozwoju transportu opartego na wodorze Metropolia już zainicjowała. W ślad za listami intencyjnymi podpisanymi z PKN Orlen oraz Tauron Polska Energia GZM chciałaby wspólnie z tymi partnerami realizować projekty wykorzystujące wodór.

"Pojazdy Zarządu Transportu Metropolitalnego pokonują rocznie ponad 100 mln km. Naszym zadaniem jest wdrażać nowe rozwiązania technologiczne, aby był to system przyjazny dla środowiska" - zaznaczył Karolczak.

"Wodór to alternatywne zeroemisyjne paliwo przyszłości, które na coraz większą skalę jest stosowane w krajach Unii Europejskiej. Przyłączenie się do Sojuszu pozwoli nam czerpać z doświadczeń aktywnych w nim partnerów oraz mieć wpływ na procesy decyzyjne dotyczące kształtowania tego nowoczesnego systemu gospodarki jutra na poziomie europejskim" - dodał.

European Clean Hydrogen Alliance został stworzony przez Komisję Europejską w lipcu br. Ma on wspierać tworzenie gospodarki opartej o czysty wodór. To platforma szerokiej współpracy, która ma umożliwić zbudowanie w ciągu trzech dekad systemu gospodarki opartej na wodorze w Europie.

W pracach zespołu uczestniczą przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz instytucje administracji publicznej państw UE na szczeblu krajowym i regionalnym. Podmioty polskie, które uczestniczą dotąd w ECH2A to m.in.: PGNiG, Gaz-System, PKN Orlen, Lotos Asfalt, PERN, Pesa czy Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

Sojusz na rzecz czystego wodoru to instrument Komisji Europejskiej do realizacji opublikowanej w lipcu br. Strategii wodorowej dla neutralnej klimatycznie Europy. Jest ona spójna z założeniami Zielonego Ładu. Zakłada rozpowszechnienie i wykorzystanie produkcji wodoru w gospodarce.

Efektem do 2050 r. ma być odstąpienie od niskoemisyjnego wodoru, pozyskiwanego z paliw kopalnych na rzecz zeroemisyjnego wodoru pozyskiwanego ze źródeł odnawialnych (np. z biomasy czy z wody). Zielony wodór ma być od tego czasu w Europie ogólnodostępnym zeroemisyjnym źródłem energii.