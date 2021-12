Śląskie: Metropolia chce objąć wspólnymi biletami wszystkie trasy Polregio na swoim terenie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce objąć swoimi wspólnymi biletami komunikacji miejskiej i Kolei Śląskich również wszystkie trasy Polregio na swoim terenie. Na razie, od 12 grudnia, są one ważne w pociągach Polregio między Katowicami i Sławkowem.

Na wtorkowej sesji zgromadzenia GZM przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak zaznaczył, że wraz z wprowadzeniem 12 grudnia nowego kolejowego rozkładu, w którym Metropolia m.in. płaci za przywrócone połączenie Kolei Śląskich Bytom-Gliwice, a także dofinansowuje część pociągów Polregio jeżdżących na trasie Katowice-Sławków, wprowadzono zmiany w taryfie Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM).

Taryfa ZTM od dłuższego czasu zawiera Metrobilet, czyli bilet okresowy, pozwalający korzystać z pociągów Kolei Śląskich na terenie GZM oraz z całej komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM. Podobny zakres ma dający możliwość łączenia pociągów KŚ i pojazdów ZTM bilet dobowy (oznaczony jako 24h+Kolej - za 15 zł).

Metrobilet jest ważny 30 dni i w wersji podstawowej kosztuje: 119 zł (ZTM i pociąg KŚ tylko na terenie Katowic), strefowej 179 zł (ZTM i pociąg na wybranym odcinku łączącym kilka miast) lub 229 zł (dla wszystkich tras kolejowych KŚ w GZM i całego ZTM). Bilety ulgowe są o połowę tańsze.

Karolczak przypomniał we wtorek, że wznowione połączenie Kolei Śląskich Gliwice-Bytom weszło do strefowego Metrobiletu żółtego, a połączenie Polregio Sławków-Katowice - do Metrobiletu czerwonego.

"Nowością jest honorowanie Metrobiletu przez pociągi Polregio. Mamy nadzieję, że jeżeli ta współpraca sprawdzi się to również na pozostałych połączeniach Polregio w granicach Metropolii będziemy aktualizować obowiązywanie Metrobiletu" - zasygnalizował przewodniczący zarządu GZM.

Dzięki temu sposób Metrobilety i bilety 24h+Kolej obejmowałyby możliwość poruszania się wszystkimi pociągami aglomeracyjnymi na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie, prócz relacji Katowice-Sławków na linii w kierunku Kielc, w obrębie GZM Polregio obsługuje m.in. połączenia Katowice-Kraków czy Gliwice-Kędzierzyn Koźle.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia już od 2018 r. angażuje się finansowo, aby zwiększać częstotliwość kursowania pociągów na już funkcjonujących połączeniach tego przewoźnika. Dotąd to zaangażowanie wzrosło od ponad 1 mln zł w drugim półroczu 2018 r., do 17,1 mln zł, które zostaną przekazane w 2022 r.

Ogółem kwota ta wspiera 30 pociągów Kolei Śląskich na trasie Bytom-Gliwice, 25 pociągów na trasie Gliwice-Katowice, 22 pociągi na trasie Katowice-Tychy, 17 pociągów na trasie Katowice-Sosnowiec, a także 14 pociągów na trasie Dąbrowa Górnicza-Katowice. Nowością jest dotacja do 10 pociągów na połączeniu Katowice - Sławków, które obsługuje spółka Polregio.

Choć na razie w rozkładzie jazdy na 2022 r. GZM dopłaca 17,1 mln zł w skali roku do 101 kursów pociągów dziennie, we wtorek zgromadzenie Metropolii przyjęło uchwałę zapewniającą dofinansowanie do uruchamiania w 2022 r. dodatkowych pociągów Kolei Śląskich i Polregio na łącznym poziomie do 20 mln zł.

