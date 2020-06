Śląskie: Metropolia chce wiązać projekt Kolei Metropolitalnej z programem Kolej Plus

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia pracuje ze swoimi miastami i gminami członkowskimi nad zgłoszeniem projektów do rządowego programu Kolej Plus – podały w poniedziałek władze GZM. Projekty te mają być zgodne z ideą rozwoju Kolei Metropolitalnej.

Jak poinformował podczas poniedziałkowej sesji zgromadzenia GZM przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak, na początku czerwca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin i miast ws. programu Kolej Plus. "Chcielibyśmy na tych odcinkach, które są zbieżne z koncepcją Kolei Metropolitalnej, wspomóc gminy i wspólnie skorzystać z możliwości, które daje program Kolej Plus" - zadeklarował.

Służby prasowe GZM podały następnie, że Metropolia jest gotowa wspomóc finansowo swoje samorządy w zakresie 15-procentowego wkładu własnego do kosztów inwestycji realizowanych w ramach Kolei Plus. "Opracowaliśmy razem z ekspertami wstępny harmonogram wspólnych działań z gminami i miastami Metropolii. Mam nadzieję, że do spółki PKP PLK trafi kilka projektów inwestycyjnych, wpisujących się w plany budowy Kolei Metropolitalnej" - wskazał cytowany członek zarządu GZM Grzegorz Kwitek.

Nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, ogłosił 26 maja br. Według rządowych szacunków na realizację programu zostanie przeznaczone 6,5 mld zł do 2028 r. Wstępnie wytypowano 20 projektów. Rząd przekonuje, że program będzie korzystny dla samorządów, bowiem 85 proc. wartości zaplanowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez PKP PLK.

Wnioski w ramach programu samorządy mogą składać do 26 sierpnia br. Potem nastąpi wstępna kwalifikacja do programu, po której samorządy będą miały rok na przygotowanie wstępnych koncepcji - z zakresem i założeniami inwestycji, a także zapewnieniem finansowania. W ciągu kolejnych trzech miesięcy PLK przygotują ostateczną listę projektów - do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. transportu. Prace budowlane mogłyby zacząć się w latach 2023-2024. Cały program jest przewidziany do 2028 r., do tego czasu powinny zakończyć się prace w całej Polsce.

Karolczak przypominał w poniedziałek, że na początku czerwca br. GZM rozstrzygnęła przetarg na wykonanie wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej. Kolej Metropolitalna to jeden z głównych projektów GZM - działającego od 2018 r. związku 41 samorządów, wśród którego ustawowych zadań jest transport publiczny. Wykonana przez ekspertów Politechniki Śląskiej czterowariantowa koncepcja takiej kolei była gotowa w styczniu ub. roku.

Wstępne studium wykonalności jest kolejnym etapem rozłożonego na ok. 20 lat planu budowy Kolei Metropolitalnej. Dokument ma określić, które z zaproponowanych rozwiązań są możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie. Studium ma zawierać dwa rodzaje koncepcji.

Pierwsza, tzw. koncepcja krótkoterminowa, ma powstać za około półtora roku i objąć m.in. budowę nowych przystanków i zmiany lokalizacji istniejących. Ma odpowiadać na kwestie integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym poprzez integrację rozkładów jazdy, uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów dla samochodów. Ma także zawierać symulacje zapotrzebowania na tabor oraz propozycje lokalizacji i wielkości zapleczy technicznych kolei.

Koncepcja docelowa powstanie w ciągu czterech lat od podpisania umowy z wykonawcą i obejmie m.in. prognozę ruchu osób, propozycję oferty przewozowej wraz z koncepcją rozkładu jazdy pociągów oraz analizę zapotrzebowania na tabor. Ma wskazywać lokalizacje i wielkość zaplecza technicznego kolei.

Wykonawca studium przygotuje również plan działań inwestycyjnych wraz z koncepcją układów torowych oraz zaproponuje model integracji z transportem zbiorowym i indywidualnym. Ponadto ma przeanalizować różne modele własności operatora Kolei - chodzi o określenie, czy operatorem ma być np. własna spółka GZM czy firma zewnętrzna. W studium znajdą się także rekomendacje sposobu pozyskania taboru, jego serwisowania oraz utrzymania zaplecza. Częścią dokumentu będzie analiza finansowania inwestycji.

Ponadto w poniedziałek zgromadzenie GZM zdecydowało o dofinansowaniu projektu rozbudowy infrastruktury kolejowej w Dąbrowie Górniczej w ramach koordynowanego przez władze tego miasta i spółkę PKP PLK projektu wpisującego się w założenia Kolei Metropolitalnej. Przewidziano budowę m.in. centrum przesiadkowego przy głównym dąbrowskim dworcu kolejowym i dodatkowej pary torów dla pociągów aglomeracyjnych. Metropolia przeznaczy na ten cel 10 mln zł w tym roku, a w przyszłym - 16 mln zł.