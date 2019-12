Śląskie: Metropolia dofinansuje 40 pociągów Kolei Śląskich na swoim obszarze

Kursy 40 pociągów Kolei Śląskich dofinansuje od nowego rozkładu jazdy, wchodzącego w życie 15 grudnia br., Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Samorządy przeznaczą na ten cel 6 mln zł; najwięcej dodatkowych pociągów pojedzie między Gliwicami a Katowicami.

Jak poinformował w czwartek Witold Trólka z biura prasowego urzędu metropolitalnego, na trasie S1 Kolei Śląskich Gliwice-Katowice, którą podróżuje najwięcej pasażerów, dofinansowanych zostanie 16 połączeń. Dotowane przez GZM kursy pojawią się też na trasie S1 w relacjach Dąbrowa Górnicza Ząbkowice-Gliwice (9 połączeń) i Sosnowiec Główny-Gliwice (2 połączenia)

Ponadto, dofinansowane przez GZM połączenia pojawią się na odcinkach: Tychy Lodowisko-Katowice (6 połączeń), Tychy Lodowisko-Sosnowiec (4 połączenia) i Tychy Lodowisko-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (1 połączenie). Nowością będą dwa połączenia na trasie Katowice-Mikołów.

"Idziemy w stronę utworzenia Kolei Metropolitalnej. Wzrost liczby połączeń między miastami w oparciu o istniejącą infrastrukturę to pierwszy etap tworzenia tego systemu. Chcemy, aby zmiany były widoczne dla pasażerów i były sygnałem, że transport kolejowy ma u nas duży potencjał rozwoju" - zadeklarował, cytowany przez Trólkę, odpowiedzialny za transport członek zarządu GZM Grzegorz Kwitek.

"Po pierwszych bardzo dobrych doświadczeniach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, polegających na sfinansowaniu 15 połączeń Kolei Śląskich w obecnym rozkładzie jazdy, zdecydowaliśmy, że konieczne jest rozwijanie tego modelu współdziałania. Od grudnia będzie realizowanych 40 kursów, które zostaną sfinansowane z budżetu Metropolii" - dodał Kwitek.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.

Zgodnie z intencją miast i gmin członkowskich Metropolii, od 1 stycznia 2019 r. odpowiada ona - poprzez swoją jednostkę, Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) - za całość komunikacji miejskiej na swoim obszarze.

Od początku tworzenia GZM jej przedstawiciele akcentowali, że podstawą transportu publicznego na tym terenie powinien być transport szynowy, który przez ostatnich 30 lat tracił tam na znaczeniu. Deklarując wolę odwrócenia tendencji, samorządowcy w ub. roku zamówili opracowanie koncepcji tzw. Kolei Metropolitalnej (jest ona już gotowa).

Po integracji systemu taryfowo-biletowego komunikacji miejskiej na terenie ok. 50 miast i gmin, Metropolia we współpracy z urzędem marszałkowskim w połowie br. wprowadziła Metrobilet, czyli bilet okresowy, umożliwiający podróżowanie autobusami, tramwajami i trolejbusami organizowanymi przez ZTM oraz pociągami Kolei Śląskich. Emitują go Koleje Śląskie; sprzedaje ZTM.

W ostatnich tygodniach przedstawiciele Metropolii przekazali, że marszałek woj. śląskiego uzależnił dalszą współpracę przy Metrobilecie od pełnego finansowania przez GZM pociągów w jej obrębie. Marszałek zaproponował, aby od 2021 r. wszystkie połączenia kolejowe w granicach Metropolii były pokrywane w 100 proc. przez miasta GZM, a pociągi, których GZM rozważa zakup, były wykorzystywane jako tabor na tych połączeniach.

Metropolia sygnalizuje, że jeżeli miałaby w 100 proc. pokrywać koszty połączeń kolejowych wewnątrz Metropolii, musiałyby one np. jeździć w odrębnej taryfie. GZM nie uchyla się od finansowania połączeń dodatkowych: nowych, które zwiększają ofertę i chce ją w ten sposób nadal rozwijać. Zapowiedź marszałka traktuje jako początek szerszych rozmów.