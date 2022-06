Śląskie: Metropolia dostanie 90 mln zł dotacji do 35 autobusów elektrycznych

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dostanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zakupu 20 wodorowych autobusów miejskich. Dotacja do projektu o wartości 70 mln zł pochodzi z drugiego naboru konkursu NFOŚiGW „Zielony transport publiczny”.

Wcześniej Metropolia dostała już z tego źródła 81 mln zł do zakupu 20 autobusów wodorowych.

O sfinalizowaniu negocjacji z NFOŚiGW, określających docelowy zakres i kształt finansowania projektu GZM, poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Metropolii Kamila Rożnowska. Jak zaznaczyła, podczas negocjacji utrzymano pierwotne założenia przedsięwzięcia.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami projekt GZM zakłada zakup 35 autobusów elektrycznych oraz 21 ładowarek typu plug-in.

Ze stron NFOŚiGW wynika, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia złożyła w II naborze programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" wniosek do projektu o koszcie całkowitym oszacowanym na 141,8 mln zł, przy kosztach kwalifikowanych 115,3 mln zł.

W I naborze "Zielonego transportu publicznego" GZM dostała 81 mln zł dotacji do zakupu 20 autobusów miejskich zasilanych wodorem. Chodzi o 20 dwunastometrowych pojazdów wodorowych, które miałyby obsługiwać pasażerów linii metropolitalnych. Dostawy autobusów zaplanowano na lata 2023 i 2024.

W II naborze konkursu NFOŚiGW w tym zakresie negocjacje zakończył też już samorząd Rybnika. Jak podał w czwartek tamtejszy samorząd miasto otrzyma 44,5 mln zł dotacji do zakupu 20 wodorowych autobusów miejskich oszacowanego na 70 mln zł.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia organizuje na swoim terenie komunikację miejską poprzez swoją jednostkę budżetową, Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących ZTM wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

GZM ma obecnie udziały w największych samorządowych Przedsiębiorstwach Komunikacji Miejskiej na swoim terenie: w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu oraz Tychach. Jest także samodzielnym właścicielem Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej w Świerklańcu.

