Śląskie: Metropolia objęła udziały PKM Katowice

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia objęła udziały ostatniego z dużych samorządowych przewoźników autobusowych na swoim terenie: Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach (PKM) – poinformował we wtorek przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

"27 października Metropolia objęła udziały w ostatnim przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej - w PKM Katowice. W tym momencie od przyszłego roku będziemy w stanie dużo elastyczniej reagować na państwa potrzeby" - powiedział na wtorkowej sesji zgromadzenia GZM Karolczak.

W ciągu ostatniego roku GZM objęła już udziały PKM-ów w Gliwicach, Sosnowcu i Tychach. W całości do Metropolii należy Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej (wcześniej Miejskiej) w Świerklańcu. Dzięki temu spółki te mają dostawać zlecenia w formule in-house, z pominięciem przetargów.

Zamawianie usług w trybie z wolnej ręki podmiotom powiązanym umożliwia samorządom art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Samorządy, będące właścicielami lub współwłaścicielami takich podmiotów, korzystają z tej możliwości przede wszystkim w zakresie odbioru odpadów komunalnych i usług z tym związanych oraz usług komunikacji publicznej.

Uchwałę ws. wyrażenia woli przeprowadzenia działań zmierzających do przystąpienia GZM do komunalnych spółek prawa handlowego, realizujących przewozy pasażerskie w transporcie publicznym, zgromadzenie Metropolii przyjęło w lipcu ub. roku. W listopadzie ub. roku zgromadzenie przegłosowało uchwały ws. przystąpienia GZM do PKM-ów w Tychach, Gliwicach i Sosnowcu, a w styczniu br. - do PKM Katowice.

W trwającej od początku 2020 r. dyskusji na ten temat uznano, że najbezpieczniejsze będzie rozwiązanie, w którym Metropolia będzie współwłaścicielem i będzie prowadziła kontrolę zarządczą nad tymi spółkami.

Zaproponowano podniesienie kapitału zakładowego PKM-ów poprzez objęcie nowych udziałów przez Metropolię oraz zmiany w umowie spółki, które umożliwią kontrolę zarządczą. Dla każdej spółki Metropolia zaproponowała pakiety o wartości 3 mln zł, natomiast kontrola ma być realizowana poprzez większościowy udział przedstawicieli rady nadzorczej, delegowanych przez Metropolię.

Zamawianie usług w formule in-house w podmiotach własnych ma uelastycznić zarządzanie i realizację komunikacji miejskiej na terenie GZM. Jak zaznaczył we wtorek Karolczak, podobnej elastyczności ma sprzyjać trwający przetarg dla przewoźników prywatnych, który zamiast zakładać zlecenie pracy na linie, zakłada zamówienie pakietów wozokilometrów.

W ostatnich miesiącach w GZM trwają też rozmowy nt. objęcia przez Metropolię ew. nowych udziałów w należącej do 12 gmin spółce Tramwaje Śląskie lub też przejęcia udziałów tej spółki od gmin. Pozwoliłoby to m.in. na współfinansowanie bezpośrednio przez Metropolię wielomilionowych unijnych inwestycji TŚ.

Spółka Tramwaje Śląskie należy obecnie do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Od maja br. uruchamiane są stopniowo finansowane bezpośrednio przez GZM tzw. linie metropolitalne, które mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.

GZM jest obecnie jedynym właścicielem Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (PKM) w Świerklańcu. Największe samorządowe spółki przewozowe w regionie to natomiast: PKM Sosnowiec (należy do Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi i GZM), PKM Katowice (należy do Katowic, Siemianowic Śląskich, Chorzowa i GZM), PKM Gliwice (Gliwice, Zabrze i Knurów, gminy Gierałtowice i Zbrosławice oraz GZM) oraz PKM Tychy (należy do Tychów i GZM).

