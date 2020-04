Śląskie: Metropolia połączyła mapy zagospodarowania przestrzennego gmin

Mapy zagospodarowania przestrzennego 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego połączyła w jednym internetowym narzędziu zrzeszająca te samorządy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Częściowo interaktywna mapa zapewnia m.in. szybki dostęp do dokumentów źródłowych.

Jak wynika z informacji przesłanej PAP w piątek przez Witolda Trólkę z biura prasowego GZM, zbiorcza mapa powstała w oparciu o zestawienie rysunków obecnie obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania poszczególnych gmin.

Rysunki te na głównej mapie zestawiono obok siebie, nie ujednolicając zastosowanych warstw i oznaczeń, zapewniając natomiast wspólny podkład np. w postaci mapy kartograficznej lub ortofotomapy. Po otwarciu mapy każdej z gmin pokazuje się m.in. legenda opisująca lokalne oznaczeń sposobów nanoszenia danych o zagospodarowaniu przestrzennym.

Wspólna mapa - jak uściślił Trólka - prezentuje przestrzenno-funkcjonalny obraz Metropolii w sposób: całościowy (na tle wszystkich gmin GZM), rzeczywisty (jako rysunek aktualnie obowiązującego studium) i zbiorczy (dostępny w jednym miejscu).

"Pozwala to na szybki dostęp do dokumentów źródłowych z każdej gminy, bez konieczności żmudnego przeglądania poszczególnych stron internetowych. Po podświetleniu konkretnej gminy, wyświetla się panel informacyjny zawierający: legendę rysunku, rok uchwalenia danego dokumentu oraz link do strony źródłowej (np. do BIP danej gminy)" - podał przedstawiciel GZM.

Inne funkcjonalności to: możliwość zaciągnięcia ortofotomapy lub rzeźby terenu, narzędzie rysowania, narzędzie pomiaru długości i powierzchni czy możliwość udostępniania wybranej lokalizacji. Dostępna pod adresem: infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/suikz.html mapa powstała w ramach tworzenia portalu internetowego InfoGZM.

Portal InfoGZM ma dostarczać danych statystycznych o Metropolii i jej samorządach, a także innych parametrów i prognoz, dotyczących np. demografii, finansów publicznych, infrastruktury, środowiska i gospodarki.

Można tam znaleźć m.in. zbiór publikacji na temat GZM i opracowań przez nią realizowanych. Dostępne są mapy prezentujące koncepcję Kolei Metropolitalnej czy zaprojektowany system tras rowerowych. Portal prezentuje dane w formie map, wykresów, kartogramów, grafik i tabel.

Źródłami danych są: Główny Urząd Statystyczny, Regionalna Izba Obrachunkowa, Ministerstwo Finansów i budżety poszczególnych gmin członkowskich. Mapy tematyczne powstały na podstawie danych przestrzennych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz własnych.

W związku z epidemią koronawirusa, bazę portalu - opracowanego przez departament strategii i polityki przestrzennej urzędu metropolitalnego - poszerzono o informacje z zakresu zdrowia publicznego (infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/Covid.html)

Dostępny pod adresem infogzm.metropoliagzm.pl portal to element jednego z działań strategicznych GZM: utworzenia - planowanym kosztem 600 tys. zł - Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego.

Celem Obserwatorium ma być monitorowanie zmian i procesów zachodzących w GZM oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii oraz bieżącą pracę departamentów Urzędu Metropolitalnego.