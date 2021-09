Śląskie: Metropolia pracuje z uczelniami nad koncepcją Strefy Nauki

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia pracuje z regionalnymi uczelniami nad koncepcją Strefy Nauki, która dopełniłaby w regionie katowicką Strefę Kultury – zasygnalizował na poniedziałkowym briefingu online przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak.

Na briefingu podsumowującym czterolecie działania Metropolii Karolczak m.in. mówił o jej działaniach na rzecz budowy lokalnego kapitału ludzkiego i powstrzymywania młodych ludzi przed ich odpływem do innych ośrodków.

Karolczak przypomniał o Metropolitalnym Funduszu Wspierania Nauki, finansującym zajęcia dla studentów z GZM prowadzone przez naukowców z najlepszych światowych uczelni. Pierwsze wykłady prowadzone przy wsparciu Funduszu odbyły się w ub. roku.

"Kluczowa jest oferta uczelni, ale również kadr, naukowców, którzy taką ofertę realizują. Wierzymy, że ściągnięcie mistrzów w swoich dziedzinach nauki spowoduje pierwsze doświadczenia i pierwsze współprace, a także, że doświadczenia te wykorzystamy w kampanii promującej, że takie rzeczy dzieją się na Górnym Śląsku i w Zagłębiu" - powiedział przewodniczący zarządu GZM.

"Współpracujemy blisko z uczelniami, pracujemy nad koncepcją budowy Strefy Nauki w Metropolii - na wzór czegoś, co znakomicie sprawdziło się w Katowicach, czyli Strefy Kultury. Jej +drugą nogą+ powinna być - wydaje się - Strefa Nauki, czyli strefa współpracy uczelni do realizacji większych celów" - zasygnalizował Karolczak.

"Na szczegóły pewnie przyjdzie czas, ale kluczowe, że współpraca z uczelniami ma już miejsce i jest wsparcie finansowe uczelni, ponieważ my płacimy za koszty współpracy z tymi naukowcami" - dodał przewodniczący, zapowiadając też ogłoszenie w październiku konkursu na najlepsze prace dyplomowe o tematyce metropolitalnej.

GZM zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego. Uchwałę ws. programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki i przeznaczenia na jego realizację w latach 2019-22 8 mln zł zgromadzenie metropolii przyjęło we wrześniu 2019 r. Nabór do programu ruszył pod koniec 2019 r. W połowie 2020 r. GZM zmieniła zasady Funduszu, aby umożliwić dofinansowanie także zajęć zdalnych.

Do połowy października br. dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł otrzymało 17 projektów Funduszu. Cztery z nich zostały zakończone, a w przeprowadzonych wykładach wzięło udział ponad 1 tys. osób. W budżecie Funduszu uczelnie mają do dyspozycji jeszcze ok. 7 mln zł.

GZM sygnalizuje, że rozpoczęta w ramach funduszu współpraca może znajdować kontynuację. Przykładowo, prywatna Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej planuje przeprowadzić badania nad analfabetyzmem wtórnym z naukowczynią z Uniwersytetu w San Diego, która uczestniczyła w projekcie dofinansowanym środkami Metropolii.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami konkurs Metropolii na prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie ma obejmować tematykę rozwoju miast. Szczególna uwaga ma zostać poświęcona pracom poruszającym zagadnienia z obszarów i projektów, którymi zajmuje się Metropolia.

Przykładowe tematy to analiza czynników zachęcających i zniechęcających do wyboru transportu publicznego na przykładzie obszaru GZM, otwarte dane jako element smart city w cyfrowej administracji publicznej na przykładzie projektu GZM Data Store, czy retencja wody jako antidotum na jej brak - dobre praktyki z obszaru GZM oraz perspektywy rozwoju.

Do pierwszej edycji konkursu Metropolia planuje zaprosić autorów prac dyplomowych, które powstawały od roku akademickiego 2018/19, czyli zbiegły się w czasie z rozpoczęciem działalności przez GZM. W następnych latach będą mogły być zgłaszane prace obronione w minionym roku.

Przestrzeń w Katowicach, nazywana Strefą lub Kwartałem Kultury, powstała w ostatnich latach na terenie dawnej kopalni Katowice, który przylega od północy do części centrum tego miasta.

Zbudowana tam nowa siedziba Muzeum Śląskiego, obok ukrytych pod ziemią nowych przestrzeni, wykorzystuje część odrestaurowanych obiektów pokopalnianych. W pobliżu znajdują się efektowne gmachy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego (połączonego z sąsiadującą halą Spodka).

