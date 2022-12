Śląskie: Metropolia przekaże agregaty prądotwórcze do Lwowa

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przekaże do Lwowa agregaty prądotwórcze o wartości 100 tys. zł – zdecydowały w piątek miasta i gminy członkowskie. Miasta sygnalizują, że może zostać utworzona grupa zakupowa pod kątem takich zakupów.

Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Lwowa, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zgromadzenie GZM przyjęło w piątek jednogłośnie.

W uzasadnieniu uchwały przypomniano, że od 24 lutego br. GZM wsparła m.in. działania swoich gmin członkowskich w zakresie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, a także sfinansowała lekcje języka polskiego dla nich.

"Od jesieni 2022 r. wojska Federacji Rosyjskiej przeprowadzają ataki rakietowo-dronowe na obiekt ukraińskiej infrastruktury energetycznej, które niszczą system i powodują całkowite wyłączenia elektryczności w całym kraju. Obecnie, na progu zimy, mieszkańcy Ukrainy są pozbawieni energii elektrycznej i ogrzewania" - zaznaczono w uzasadnieniu.

"Brak prądu to nie tylko ciemność i problemy z uruchomieniem kuchenki. Wojenne przerwy w dostawach energii niemal zawsze wiążą się ze znacznym ograniczeniem dostępu do sieci komórkowej i mobilnego internetu, co w warunkach wojennych jest jeszcze większym problemem niż podczas pokoju" - zastrzeżono.

Uzasadnienie wskazuje także, że państwa Unii Europejskiej dostarczają na Ukrainę generatory prądu i niezbędny sprzęt elektryczny, starając się maksymalizować działania pomocowe przed zimą.

"Wobec powyższego przedkłada się niniejszy projekt uchwały zgromadzenia GZM ws. udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Lwów w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, który po podjęciu umożliwi zakup generatorów prądu i przekazanie ich obywatelom Ukrainy" - uściślono.

Po zakończeniu obrad prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński poprosił o udostępnienie uchwały w sprawie pomocy dla Lwowa. Jak zaznaczył, w związku z tym będzie tworzona grupa zakupowa i Sosnowiec dołączy do takiej grupy.

Przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak zachęcił do dołączenia do inicjatywy. Podkreślił, że wobec niszczenia przez Rosję infrastruktury energetycznej w Ukrainie zakup agregatów jest niezbędną potrzebą. "Starajmy się pomóc" - zaapelował.

