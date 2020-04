Śląskie: Metropolia przekaże miastom ponad 10 mln zł na walkę z epidemią

Ponad 10,3 mln zł przekaże swoim samorządom członkowskim na walkę z epidemią koronawirusa Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. W środę odbyć ma się sesja zgromadzenia GZM w tej sprawie – po raz pierwszy w historii organizacji obrady będą prowadzone zdalnie.

W poprzedni poniedziałek zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zdecydował o uruchomieniu środków rezerwy ogólnej budżetu GZM na wsparcie miast członkowskich w walce z epidemią koronawirusa (początkowo ok. 9 mln zł). Aby gminy mogły otrzymać dotacje z tej puli, uchwałę musi podjąć jeszcze zgromadzenie GZM.

Jak wynika z informacji przesłanej we wtorek przez rzeczniczkę GZM Kamilę Rożnowską, wniesiona pod środowe obrady zgromadzenia uchwała ws. udzielenia pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z koronawirusem obejmuje 13 gmin (miast) oraz 4 powiaty członkowskie.

Największe jednostkowe wsparcie trafić ma do Tychów (ponad 2,2 mln zł), gdzie działa jeden z dwóch regionie jednoimiennych szpitali zakaźnych. Z tej też przyczyny samorząd Katowic zapowiedział, że skieruje do Tychów dwie trzecie z łącznej kwoty wsparcia, jakie otrzyma (łącznie ma dostać blisko 245 tys. zł); pozostała jedna trzecia dotacji Katowic trafi do Chorzowa, gdzie działa oddział zakaźny.

Katowice w poprzednich dniach przygotowały również projekt uchwały zgromadzenia GZM kierujący 100 mln zł środków Metropolii na pomoc przedsiębiorcom z jej obszaru w czasie epidemii. Środki te - zgodnie z projektem - miałyby być dzielone proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych na terenie poszczególnych miast i gmin podmiotów gospodarczych

Taka uchwała nie znalazła się w środowym porządku obrad zgromadzenia GZM. Nie zdecydowano się też procedować wcześniejszego pomysłu zarządu Metropolii, aby środki z programu dotacyjnego kierowanego na inwestycje energooszczędne i zmierzającego do ograniczania niskiej emisji (łącznie ok. 90 mln zł) miasta i gminy mogły wykorzystać na wsparcie walki z epidemią.

Dzięki temu samorządy członkowskie, które złożyły zaakceptowane na ostatniej sesji, 13 marca, wnioski dotyczące wsparcia 101 projektów z "Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji" (o łącznej wartości ok. 81,3 mln zł), mogłyby je wycofywać i przekierowywać na nowe cele.

Zamiast tego w środę zgromadzenie GZM ma głosować nad rozdzieleniem kolejnej części środków na walkę z niską emisją - według wcześniejszych założeń. Zgodnie z przedłożonym projektem, z pozostałych w tym funduszu ok. 8,5 mln zł, Świętochłowice mają dostać 2 mln zł na dwa projekty - dotyczące termomodernizacji zespołu szkół technicznych oraz budynków wielorodzinnych.

Podczas ostatniej sesji 13 marca br. zgromadzenie GZM zdecydowało też o rozdysponowaniu na 41 przedsięwzięć Metropolitalnego Funduszu Solidarności kwoty bliskiej 15 mln zł. Fundusz ten zapewnia wsparcie na budowę i modernizację dróg, kanalizacji, szkół, przedszkoli, boisk i różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej - przy zachowaniu kryterium niwelowania różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin.

W środę zgromadzenie Metropolii ma zdecydować o przeznaczeniu ponad 190 tys. zł dotacji z tego źródła na budowę ul. Dębowej w miejscowości Szałsza, w gminie Zbrosławice.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Wśród jej ustawowych zadań są transport publiczny i planowanie przestrzenne; gminy mogą jednak przekazywać Metropolii też zadania niewymienione w ustawie.