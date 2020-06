Śląskie: Metropolia przygotowuje zakup systemu liczącego pasażerów

Zakup automatycznego systemu liczącego pasażerów komunikacji miejskiej przygotowuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ma się on przełożyć na lepszą organizację komunikacji oraz na przejrzystość rozliczeń przy jej finansowaniu.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) poprzez swój Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Każdego dnia na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 12 miast z nią sąsiadujących wypuszcza ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, przekazane przez nie Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej, opłacanej co roku przez gminy. Dane o rzeczywistej liczbie pasażerów mają przekładać się na precyzyjniejsze obliczanie składki zmiennej dla poszczególnych gmin.

O przygotowaniach do zakupu systemu liczącego pasażerów poinformowała w poniedziałek rzeczniczka GZM Kamila Rożnowska. Jak uściśliła, trwa dialog techniczny, czyli jedna z przewidzianych w prawie zamówień publicznych zebranie o charakterze doradczym.

Etap ten poprzedza ew. ogłoszenie przetargu, a jego celem jest uzyskanie informacji potrzebnych do precyzyjnego opisu przyszłego zamówienia. GZM chce także zweryfikować możliwości techniczne dostępnych na rynku systemów mających zliczać podróżnych w poszczególnych miastach, a także pomiędzy danymi przystankami.

"Informacje o tym, ilu pasażerów korzysta z komunikacji miejskiej, są kluczowe dla racjonalnego planowania poszczególnych kursów" - wyjaśnił cytowany przez Rożnowską dyrektor departamentu komunikacji i transportu w urzędzie metropolitalnym Lucjan Dec.

Obecnie w kilkuset pojazdach jeżdżących na zlecenie ZTM są zainstalowane bramki rejestrujące wejścia i wyjścia, jednak w zależności od operatora dane zbierane są w różny sposób. Metropolia w pierwszym etapie chciałaby wykorzystać istniejącą infrastrukturę, kupując oprogramowanie, które umożliwiłoby pozyskanie ujednoliconych danych i zgrupowanie ich we wspólnej bazie.

W drugim etapie system zainstalowany byłby w pozostałych pojazdach. GZM sygnalizuje, że obecnie dostępne urządzenia powinny dawać dokładność pomiarów na poziomie 99 proc. Informacje są przy tym zanonimizowane, co oznacza, że nie rejestrują one i nie rozpoznają wizerunku pasażerów, a jedynie ruch pozwalający określić liczbę osób wsiadających i wysiadających.

Przedstawiciele Metropolii akcentują, że dane dotyczące liczby pasażerów są potrzebne nie tylko z uwagi na lepsze dostosowanie rozkładów jazdy, ale też z punktu widzenia finansowania komunikacji. Temat składki zmiennej, obliczanej m.in. na podstawie tzw. napełnień poszczególnych pojazdów, jest od lat przedmiotem dyskusji między samorządami regionu.

Problem obliczania napełnień miał rozwiązać system Śląskiej Karty Usług Publicznych, wdrożony w ostatnich latach na terenie GZM jako nośnik biletów okresowych i części jednorazowych. Postulowana przez pasażerów i wymuszona ochroną danych osobowych rezygnacja z każdorazowego przykładania m.in. imiennych kart ŚKUP do czytników przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdów - uniemożliwiła liczenie w ten sposób pasażerów.

Instalacja systemu automatycznego liczenia pasażerów we wszystkich pojazdów ma zapewnić dane do bardziej precyzyjnego obliczania składki zmiennej dla poszczególnych gmin. Atutem ma być też szybki dostęp do danych w trybie online oraz możliwość przekazywania informacji m.in. włodarzom miast i gmin. Zapewni to postulowaną transparentność w organizacji publicznego transportu.

Przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii analizowali już, jak działają systemy zliczania pasażerów u innych organizatorów transportu publicznego w Polsce, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie. Do obecnego dialogu technicznego zgłosiły się cztery firmy.

W ub. tygodniu władze Metropolii sygnalizowały, że wobec odmrażania gospodarki do komunikacji miejskiej funkcjonującej w ramach ZTM wróciła dotąd mniej niż połowa liczby pasażerów sprzed epidemii. Powstały w tym kontekście obawy, czy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią samorządy, będą w stanie pokryć straty wynikające z mniejszych wpływów z biletów.

GZM prognozuje je obecnie na 100 mln zł - do końca roku. Ubiegłoroczne składki 41 miast i gmin członkowskich Metropolii na komunikację wyniosły łącznie ok. 500 mln zł.

O ile - w związku z trudną sytuacją finansową - o przełożenie czy odroczenie składek na komunikację wnioskowały w ciągu roku do Metropolii zwykle dwa czy trzy miasta lub gminy członkowskie, obecnie zrobiło to już 30-40 proc. spośród wszystkich 41 samorządów Metropolii.

W tegorocznym budżecie Metropolii łączną część zmienną składki gmin na finansowanie komunikacji zaplanowano pierwotnie na 523,3 mln zł. Wpływy z usług przewozowych, jak sprzedaż biletów, zaplanowano na ten rok na 238 mln zł (dotąd z tego tytułu wpłynęło już ponad 20 mln zł mniej niż założono).