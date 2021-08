Śląskie: Metropolia rozpoczyna konsultacje pod kątem strategii jej rozwoju

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która od lipca br. pracuje nad opracowaniem strategii rozwoju rozpoczęła pod tym kątem pierwsze konsultacje społeczne. Elektroniczna ankieta, którą można wypełniać do 20 września br., zawiera pytania m.in. o transport, pracę i dostęp do usług publicznych.

Strategia rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. ma powstać do końca października 2022 r. i zastąpić obecny program działań strategicznych, obejmujący lata 2018-22.

"Rozpoczyna się pierwszy etap prac nad strategią rozwoju GZM. Bardzo ważne na początku prac jest poznanie opinii mieszkańców: co myślą o warunkach życia, jaka jest ich opinia o funkcjonowaniu transportu, jakości dróg, rozwoju rynku pracy i dostępie do usług publicznych. To niektóre z pytań, które Metropolia postawiła w ankiecie on-line skierowanej do mieszkańców" - wskazano w zaproszeniu do badania.

Ankieta zawiera pytania o ocenę najważniejszych dziedzin funkcjonowania Metropolii. To m.in. transport publiczny, jakość dróg, dostęp do służby zdrowia, szkół, oferta wydarzeń kulturalnych. W ankiecie można się wypowiedzieć o stanie środowiska, rynku pracy, możliwości rozwoju zawodowego czy warunkach rozwoju przedsiębiorczości. Badani mogą też wskazać wyzwania stojące przed Metropolią.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie powinno trwać do 10 minut. Formularz dostępny na stronie metropoliagzm.pl można wypełnić do 20 września br.

Obecną podstawą działań utworzonej w 2017 r. GZM jest przyjęty w listopadzie 2018 r. przez zgromadzenie Metropolii Program działań strategicznych do 2022 r. Został on przygotowany w kontekście kształtowania się nowej europejskiej perspektywy finansowej oraz w czasie wypracowywania docelowej strategii.

Wstępne prace nad długoterminową strategią trwają od maja 2018 r. W październiku ub. roku zgromadzenie GZM (w którego skład wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin członkowskich) uchwaliło szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii - w tym tryb prowadzenia konsultacji społecznych.

Jak wyjaśniali przedstawiciele GZM, długi czas przygotowywania się do prac nad strategią wiązał się m.in. z długotrwałymi pracami nad zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju państwa (weszła w życie 13 listopada ub. roku), a w niej - z systemowym powiązaniem planowania przestrzennego ze strategią rozwoju, jako jej zasadniczego elementu.

Przetarg na opracowanie strategii ogłoszono w marcu br. Wartą 2,7 mln zł brutto umowę z pracującą też obecnie dla GZM m.in. przy platformie otwartych danych spółką PwC Advisory podpisano w lipcu br.

Zakres zamówienia jest podzielony na cztery etapy: prace przygotowawcze (w tym spotkanie inauguracyjne i raport z pozyskania materiałów wejściowych, część analityczno-diagnostyczna (diagnoza stanu GZM), część delimitacyjna (obszary funkcjonalne GZM) oraz część strategiczna (strategia rozwoju GZM z prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, dokumentacją kierowaną do nadzoru prawnego wojewody i streszczeniem strategii).

W pracach nad strategią, prócz dokumentów od szczebla międzynarodowego po lokalny, należy uwzględnić dokumenty metropolitalne, w tym m.in. dane i opracowania zawarte na portalu InfoGZM, Program działań strategicznych GZM do roku 2022 oraz wyniki zrealizowanych badań czy Strategię promocji oraz marki wraz ze strategią komunikacji marketingowej GZM do 2023 r.

W toku prac należy też uwzględnić wnioski i informacje zebrane przy sporządzaniu ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GZM na przełomie 2018-2019. Procedura tworzenia tego dokumentu nie była kontynuowana z uwagi na zmianę przepisów w 2020 r.

Zgodnie z treścią zamówienia, termin jego realizacji to 15 grudnia 2022 r., przy czym dokument w całości ma być przekazany władzom Metropolii do końca października 2022 r. (termin końcowy wiąże się z uzyskaniem do tego czasu pozytywnej oceny nadzoru prawnego wojewody śląskiego).

Podstawą strategii ma być diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru Metropolii, a pakiet dokumentów strategicznych obejmie zagadnienia związane z uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczenie tzw. obszarów funkcjonalnych. Strategia będzie podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki, w tym unijne.

Przygotowując się do zamówienia strategii, m.in. w ub. roku GZM przeprowadziła kilkumiesięczny projekt "Młodzi robią Metropolię", w którym grupa 26 osób w wieku 16-25 lat pracowała (w większości zdalnie) z pracownikami GZM i ekspertami nad rekomendacjami do strategii.

Obowiązujący w Metropolii Program działań strategicznych wyznacza na lata 2018-2022 priorytety ujęte w kategoriach: kształtowanie ładu przestrzennego i zrównoważona zielona metropolia, rozwój publicznego transportu zbiorowego i zrównoważona mobilność miejska, rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego, promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz rozwój instytucjonalny.

