Śląskie: Metropolia unieważniła w całości przetarg na auta elektryczne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia unieważniła w całości przetarg zorganizowanej przez nią grupy zakupowej na zakup, najem oraz leasing do 71 pojazdów elektrycznych oraz zakup 59 ładowarek. W przetargu wpłynęło 20 ofert.

Grupa zakupowa objęła gminy z woj. śląskiego oraz pomorskiego; tamtejsze samorządy zamierzały w ten sposób zrealizować wymogi ustawy o elektromobilności. O unieważnieniu trwającego od maja br. postępowania poinformował podczas środowej sesji zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak.

"W ramach prac nad grupą zakupową samochodów elektrycznych, zgodnie z analizą nadesłanych ofert: wobec braku ofert w poszczególnych częściach postępowania i wyższych ofert, niż zabezpieczone środki, po konsultacji z gminami podjęliśmy decyzję o unieważnieniu postępowania" - powiedział Karolczak.

O szczegóły i motywy tej decyzji dopytywali uczestniczący w sesji zgromadzenia GZM samorządowcy. Dyrektor departamentu projektów i inwestycji w urzędzie metropolitalnym Karolina Mucha-Kuś odpowiedziała, że w podzielonym na 16 części postępowaniu oferty wpłynęły tylko na niektóre z nich, dodatkowo w większości przypadków oferty znacznie przekraczały kwoty zabezpieczonych środków.

"Pojawiła się też pewna wada we wzorze, który zastosowaliśmy - i podjęta została decyzja, aby to postępowanie unieważnić. Oczywiście jesteśmy otwarci, jeżeli państwo macie ochotę, możemy to postępowanie powtórzyć; wiemy też, że pewne państwa potrzeby i zakresy zmieniły się" - zwróciła się do samorządowców Mucha-Kuś.

Dodała, że choć ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada na gminy obowiązek 10-proc. udziału floty niskoemisyjnej, z ostatnich informacji, jakie dotarły do GZM, wynika, że do 2025 r. nie będzie sankcji i kar z tytułu niewykonania tego obowiązku w pierwszych latach. "To też jest konsekwencja tego, co dzieje się obecnie z cenami energii elektrycznej na rynku" - zaznaczyła dyrektor.

Przewodniczący Karolczak uściślił, że postępowanie trwało długo ze względu na uzgodnienia i wyspecyfikowanie potrzeb gmin. "W tej chwili jest to już zrobione, tak więc wystarczy, że gminy, które są zainteresowane, potwierdzą dalszy udział i będziemy mogli powtórzyć to postępowanie. Być może będzie się to wiązało z zabezpieczeniem większej kwoty, bo głównym powodem unieważnienia jest brak potwierdzenia przez państwa zwiększenia kwoty na rozstrzygnięcie przetargu" - wyjaśnił.

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba wskazał natomiast, że w ostatnich dniach odbyła się światowa inauguracja nowych samochodów elektrycznych produkowanych w tyskiej fabryce koncernu Stellantis. Zasygnalizował, że zarówno jego cena, jak i opcja wynajmu według nieoficjalnych doniesień powinny okazać się niższe, niż zaproponowane w przetargu grupy zakupowej GZM.

Przedmiotem zorganizowanego przez GZM zamówienia był zakup: dwóch pojazdów klasy C (kompakt) dla Katowic, trzech pojazdów kombivan osobowych dla Katowic, dziewięciu pojazdów kombivan dostawczych dla Katowic i Zabrza, dwóch pojazdów średnich dostawczych dla Katowic i jednego pojazdu ciężkiego dostawczego dla Katowic.

Ponadto zamawiany był najem na 36 miesięcy: 10 pojazdów klasy A (miejskich) dla Bytomia, Siemianowic Śląskich, Sosnowca oraz Pszczółek (Pomorskie), sześciu pojazdów klasy B dla Dąbrowy Górniczej, Katowic, Piekar Śląskich, Pilchowic i Tychów, ośmiu pojazdów klasy C dla Będzina, Katowic, Zabrza i Pszczółek oraz dwóch pojazdów klasy D (średniej) dla Piekar Śląskich oraz Zabrza.

Największą częścią zamówienia był najem na 36 miesięcy 19 pojazdów kombivan osobowych dla Będzina, Katowic, Pilchowic, Sosnowca, Tychów i Kobióra. Zamawiany był także najem trzech pojazdów kombivan dostawczych dla Będzina, Pilchowic i Zabrza.

Kolejne części zamówienia obejmowały leasing operacyjny na 36 miesięcy: dwóch pojazdów klasy B dla Gliwic, jednego pojazdu klasy C dla Piekar Śląskich, jednego pojazdu kombivan osobowego dla Piekar Śląskich oraz dwóch pojazdów średnich dostawczych dla Pszczółek oraz Gdańska.

Zamówienie obejmowało także zakup 59 punktów ładowania pojazdów elektrycznych typu wallbox dla: Pszczółek, Gdańska, Zabrza, Tychów, Gliwic, Sosnowca, Siemianowic Śląskich, Pilchowic, Piekar Śląskich, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Bytomia i Będzina.

Zamawiający zastrzegał, że chodzi o zakup, najem i leasing łącznie maksymalnie 71 pojazdów, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania prawa opcji w postaci ograniczenia liczby pojazdów. Łączny budżet zamówienia wynosił 15,7 mln zł brutto.

