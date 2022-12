Śląskie: Metropolia wesprze budowę velostrady w Katowicach

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wesprze finansowo pierwsze inwestycje związane z budową dwóch odcinków drogi rowerowej o parametrach velostrady w Katowicach – zdecydowało w piątek zgromadzenie Metropolii. Będzie to część Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych.

Jak poinformował podczas piątkowych obrad zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak, GZM przyjęła dwa wnioski dotyczące dofinansowania budowy velostrady w przebiegu Katowice - Mysłowice. "Trasa, o której mowa, w pierwszej kolejności połączy Brynów z Giszowcem; roboty budowalne ruszą na wiosnę przyszłego roku" - zaznaczył Karolczak.

Oba wnioski Katowic zostały przyjęte uchwałami podczas piątkowych obrad zgromadzenia. Jeden z nich dotyczy dotacji w wysokości 253,3 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej velostrady nr 6 Katowice (Brynów-Giszowiec) - Mysłowice na odcinku od ul. Huberta do ul. Kolistej (trwa opracowywanie dokumentacji).

Drugi dotyczy 676,9 tys. dotacji do nabycia nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji tej samej velostrady nr 6 na odcinku od ul. Kolistej do granicy z miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolei piaskowej Maczki - Bór (miasto już kupiło te grunty).

Jak zaznaczono w uzasadnieniach uchwał, środki na dofinansowanie tych przedsięwzięć są przewidziane w wieloletniej prognozie finansowej GZM zgodnie z Ramowym programem realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM przyjętym przez zgromadzenie Metropolii w lutym br.

Powstanie velostrad GZM to jedno ze strategicznych działań podejmowanych przez miasta Metropolii. Mają one służyć nie tylko rowerowej rekreacji, ale przede wszystkim pełnić funkcję transportową, czyli zapewnić bezpieczny przejazd rowerem do pracy, szkoły, na uczelnię - w jednym mieście lub między miastami.

W maju br. samorządowcy z 11 gmin GZM podpisali porozumienie ws. budowy czterech z ośmiu velostrad, czyli szybkich, bezkolizyjnych dróg rowerowych o łącznej długości 120 km. Pierwsze velostrady mają przebiegać przez Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Rudę Śląską, Sosnowiec, Świętochłowice oraz Zabrze.

Velostrady GZM będą w całości sfinansowane z budżetu Metropolii i dotacji zewnętrznych, o które GZM będzie zabiegać. Obecnie miasta Metropolii wchodzą w etap realizacji pierwszych czterech takich tras.

Na podstawie porozumień z maja br., powstać ma 30-kilometrowa velostrada łącząca Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice, niespełna 10-kilometrowe połączenie rowerowe Katowic z Sosnowcem oraz ponad 9-kilometrowe z Mysłowicami, a także prawie 17-kilometrowa trasa z Sosnowca, przez Czeladź i Będzin do Dąbrowy Górniczej.

W kolejnych etapach powstaną trasy z Katowic, przez Siemianowice Śląskie, Chorzów i Bytom do Piekar Śląskich (15,5 km), z Tarnowskich Gór do Bytomia (14 km) oraz z Katowic do Tychów (10-17 km).

Obecnie na zamówienie samorządu Katowic opracowywana jest dokumentacja projektowa m.in. pierwszego etapu velostrady, biegnącej po śladzie nieczynnej linii kolei piaskowej na odcinku od ul. Huberta do ul. Kolistej Inwestycja jest możliwa dzięki przejęciu w maju br. przez samorząd gruntów po kolei piaskowej, należących wcześniej do spółki CTL Maczki-Bór.

Projektowana velostrada będzie fragmentem planowanego połączenia dzielnicy Giszowiec z Centrum Przesiadkowym Brynów o łącznej długości ok. 5,3 km. Większość tego odcinka, ok. 4,2 km, stanowić będzie droga rowerowa o podwyższonych parametrach, która ma być wykonana w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta.

Powstać ma tam połączenie dla rowerzystów oraz pieszych (równolegle do velostrady planowane są chodnik i obiekty małej architektury), które umożliwi szybki dostęp do węzła przesiadkowego. Powstanie też możliwość przejazdów z Giszowca i Nikiszowca do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego. Katowice uzgodniły zapisy specyfikacji technicznej velostrady z przedstawicielami GZM.

Niezależnie od dotowanego przez GZM projektu dotyczącego velostrady z Giszowca w stronę Brynowa w tym roku w Katowicach powstać ma ponad 13 km nowych tras rowerowych - rozwijających obecną ich sieć o długości blisko 180 km. Na tę infrastrukturę lokalny samorząd przeznacza 14 mln zł.

