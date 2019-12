Śląskie: Metropolia współpracuje z właścicielami gruntów ws. velostrady

Budowę velostrady, czyli bezkolizyjnej trasy rowerowej, mającej połączyć Katowice z miastami Zagłębia Dąbrowskiego, przygotowuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Jej władze podpisały kolejny list intencyjny z właścicielami gruntów, na których mogłaby powstać trasa.

Jak poinformował w poniedziałek Michał Nowak z biura prasowego Metropolii, tego dnia podpisano list intencyjny z właścicielem sieci przemysłowych linii kolejowych, firmą CTL Maczki-Bór. Pod koniec ub. tygodnia GZM zawarła podobne porozumienie z właścicielem odcinków nieczynnych linii kolejowych, firmą Pragbud.

Metropolia stara się o współpracę z właścicielami kolejowych nieruchomości, ponieważ założyła poprowadzenie pierwszej velostrady - z Katowic do Dąbrowy Górniczej - trasami nieczynnych linii kolei przemysłowych. Takie pokolejowe grunty powinny umożliwić wytyczenie szerokiej trasy rowerowej z systemem wjazdów i zjazdów, oddzielonej od ruchu samochodów i pieszych.

"Planując budowę velostrady chcemy wykorzystać potencjał, jaki tkwi w nieczynnych liniach kolejowych. To szansa na danie im drugiego życia i rewitalizację terenów poprzemysłowych" - powiedziała cytowana przez Nowaka szefowa departamentu projektów i inwestycji GZM Karolina Mucha-Kuś.

"Współpraca z CTL Maczki-Bór, zarządcą przemysłowej infrastruktury kolejowej na planowanym przebiegu trasy, jest kluczowa dla urzeczywistnienia naszych planów budowy velostrady" - dodała Mucha Kuś. Firma CTL Logistics zadeklarowała, że bez wahania przyjęła propozycję współpracy z GZM.

"Spółka CTL Logistics aktywnie włącza się w rewitalizację terenów pogórniczych. (...) Jesteśmy przekonani, że sprzedaż gruntu na potrzeby budowy nowych tras rowerowych, posłuży mieszkańcom Katowic i Mysłowic" - zaznaczył prezes grupy CTL Logistics, w skład której wchodzi spółka CTL Maczki-Bór, Jerzy Bogacki.

Firma wyjaśniła, że na terenie tych dwóch miast znajdują się grunty, przez które może przebiegać nowa trasa rowerowa, pozostające obecnie w zarządzie CTL Maczki-Bór (w grupie CTL Logistics od 2001 r.). Spółka ta dawniej nosiła nazwę Kopalnia Maczki-Bór i powstała z przekształcenia Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach.

Do majątku tej spółki należało m.in. 1 tys. ha gruntów, w tym tereny kolei piaskowej o długości ok. 130 km. Była to sieć linii kolejowych biegnących przez szereg miast regionu, odrębnych od sieci PKP i obsługujących transport piasku podsadzkowego z kopalni piasku Maczki-Bór do licznych kopalń węgla kamiennego.

List intencyjny między Metropolią, a CTL Maczki-Bór, zakłada współpracę partnerów przy ustaleniu statusu prawnego i stanu technicznego wybranych gruntów oraz infrastruktury podczas audytu przebiegu zakładanej trasy. Właściciel może udostępnić posiadaną dokumentację i udzielać wyjaśnień. Strony wyraziły też intencję negocjacji ws. sprzedaży nieruchomości pod wybrany wariant velostrady.

Metropolia rozważa trzy warianty poprowadzenia trasy. Każdy z nich zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki koło zbiornika Pogoria. O dokładnym przebiegu velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w oparciu o wyznaczone warianty.

Pierwszy wariant zakłada, że ponad 20-kilometrowa trasa połączy Katowice, Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie. Możliwe jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowania koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej linii kolejowej o długości ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice. Trzeci wariant też dotyczy wykorzystania nieczynnych linii o długości 32 km - przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice oraz Katowice.

Zanim zostanie wybrane właściwe rozwiązanie, należy ustalić stan prawny i faktyczny nieruchomości. Planowany audyt dotyczy ponad 600 działek w siedmiu miastach i ma objąć m.in. szczegółowy opis nieruchomości, ich stan prawny, strukturę właścicielską, zapisy w księgach wieczystych, kwestie prawa do pierwokupu czy objęcia ochroną prawną.

Planowana budowa velostrady to efekt m.in. założeń powstałego w 2018 r. Studium Metropolitalnych Tras Rowerowych, w którym znajdują się rozwiązania dotyczące wyznaczania tras dla rowerów. Inwestycja ma być realizowana na podstawie przyjętych przez Metropolię "Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej". Zawiera on jednolite zalecenia i propozycje rozwiązań technicznych oraz organizacji ruchu na trasach rowerowych.

Metropolia analizuje też przygotowanie kolejnych odcinków velostrad, łączących Katowice z innymi obszarami GZM. Od stycznia mają rozpocząć się spotkania robocze w tej sprawie z gminami członkowskimi.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.