Śląskie: Metropolia wybrała 26 młodych ludzi, którzy wesprą ją pomysłami

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wybrała 26 osób w wieku 16-25 lat, "Ambasadorów Metropolii", którzy przez rok będą pracowali z pracownikami GZM i ekspertami nad rekomendacjami do strategii rozwoju Metropolii.

W ramach wartego 200 tys. zł (50 tys. zł w tym i 150 tys. zł w przyszłym roku) projektu "Młodzi robią Metropolię" GZM zorganizuje cykl spotkań i warsztatów, których efektem ma być wypracowanie rekomendacji dotyczących podnoszenia jakości życia tak, aby jak najwięcej młodych osób wiązało swoją przyszłość z Metropolią.

Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe GZM, prowadzony w czerwcu br. nabór do przedsięwzięcia spotkał się z dużym odzewem. "Otrzymaliśmy 56 zgłoszeń z czego 46 kompletnych. To bardzo dużo" - ocenił cytowany w informacji zastępca dyrektora departamentu rozwoju społeczno-gospodarczego i współpracy w urzędzie metropolitalnym Łukasz Łata.

Jak zasygnalizował, uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniach, które rozplanowano na okres od września 2020 do września 2021 r. Współpracując z pracownikami GZM i zewnętrznymi ekspertami mają dzielić się pomysłami, które znajdą odzwierciedlenie w postaci rekomendacji do projektu "Strategii Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.".

"Obszary wymagające interwencji i kierunki działań pojawiły się już w zgłoszeniach. Jednym z zadań rekrutacyjnych była odpowiedź na pytania, jak młodzi widzą Metropolię swoimi oczami, gdzie spędzają czas i jaki mają pomysł na jej rozwój" - wskazał Łata dodając, że w grono "Ambasadorów Metropolii" przyjęto licealistów, studentów i osoby pracujące, mieszkańców małych gmin i dużych miast GZM.

Aby znaleźć się wśród uczestników projektu, należało zgłosić się do końca czerwca br. Kandydaci mieli dowolność w formie zgłoszeń - mogli to zrobić za pomocą tekstu, materiałów multimedialnych czy w formie audiowizualnej. Zgłoszenia oceniali pracownicy Metropolii odpowiadający za rozwój społeczno-gospodarczy, transport, planowanie przestrzenne, inwestycje i promocję.

Projekt "Młodzi robią Metropolię" to kolejna interakcja samorządowców GZM z mieszkańcami, w celu czerpania z ich doświadczeń. W maju 2019 r. w ramach GZM powołano metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej, którego jednym z pierwszych efektów stał się poradnik "Metropolia przyjazna seniorom" - dostępny m.in. na stronach GZM.

W listopadzie 2018 r. zgromadzenie GZM przyjęło "Program działań strategicznych" do 2022 r., będący podstawą działań GZM w kontekście nowej perspektywy UE i w czasie wypracowywania strategii na lata 2021-2028. Prace nad długoterminową strategią trwają od maja 2018 r.

Obowiązujący program wyznacza na lata 2018-2022 priorytety Metropolii ujęte w kategoriach: kształtowanie ładu przestrzennego i zrównoważona zielona metropolia, rozwój publicznego transportu zbiorowego i zrównoważona mobilność miejska, rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego, promocja związku metropolitalnego i jego obszaru oraz rozwój instytucjonalny.