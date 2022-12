Śląskie: Metropolia zakończyła dialog konkurencyjny ws. Roweru Metropolitalnego

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zakończyła procedurę dialogu konkurencyjnego i skompletowała dokumenty w postępowaniu dot. zamówienia systemu Roweru Metropolitalnego. GZM zapowiada, że niedługo wyśle zaproszenia do składania ofert przez uczestników dialogu.

Przygotowywany od paru lat Rower Metropolitalny ma być spójnym systemem roweru miejskiego dla 41 tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię miast i gmin. Ma to być przede wszystkim środek transportu, który przez cały rok ułatwi podróżowanie po miastach i gminach, zwłaszcza na krótkich odcinkach. Ma zastąpić systemy rowerów miejskich zamawiane oddzielnie przez niektóre miasta.

Podczas poniedziałkowych obrad zgromadzenia GZM przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak poinformował, że "zakończono dialog konkurencyjny oraz skompletowano dokumenty w ramach postępowania o udzielenie zmówienia na uruchomienie, zarządzanie i eksploatacje systemu Roweru Metropolitalnego na terenie GZM".

"Niedługo zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert do podmiotów biorących udział w dialogu" - zapowiedział Karolczak.

Początkowo władze Metropolii sygnalizowały wolę uruchomienia systemu Roweru Metropolitalnego w 2022 r., potem na początku 2023 r. W przyjętej również w piątek wieloletniej prognozie finansowej GZM na projekt dotyczący uruchomienia, zarządzania i eksploatacji systemu w latach 2023-29 przewidziano 240 mln zł, w tym 35,8 mln zł w 2023 r. i po 33,6 mln zł w latach kolejnych.

Wstępne założenia systemu, w tym jego całoroczność, przyniosła koncepcja zamówiona przez GZM w lipcu 2020 r., a opublikowana pod koniec stycznia 2021 r. Po uzgodnieniach koncepcji z gminami zarekomendowano, aby w wypożyczalniach udostępniane były rowery standardowe IV generacji (tzw. smart bike, z lokalizatorami), co oznacza m.in. proste stojaki zamiast drogich stacji.

Zgodnie z koncepcją wypożyczalnie miałyby być zlokalizowane średnio co 300-450 m, podczas gdy teraz te odległości przekraczają 700 m. Jeśli system objąłby wszystkie gminy GZM, łączna liczba rowerów z dotychczasowych oddzielnych systemów kilku miast wzrosłaby około pięciokrotnie - do ponad 8000, a liczba stacji z około 180 do ponad 940. Nowością byłoby równoległe stworzenie oferty długoterminowego wynajmu rowerów elektrycznych.

Koncepcja nie określiła precyzyjnie wielu ostatecznych założeń. Nastąpić to miało w trwającej od połowy ub. roku procedurze dialogu konkurencyjnego. Zamawiający zaprosił w niej dopuszczonych wykonawców do złożenia ofert wstępnych (jeszcze bez ceny), prowadził z nimi negocjacje, na tej podstawie sformułował docelowy opis przedmiotu zamówienia i zaprosił do składania ofert.

Jak deklarowali przedstawiciele urzędu metropolitalnego, ogłaszając postępowanie, dialog konkurencyjny miał doprowadzić do doprecyzowania warunków zamówienia, m.in. w zakresie długości okresu trwania umowy, ostatecznych parametrów rowerów i stacji, warunków świadczenia usługi serwisowania rowerów, relokacji czy sposobu zorganizowania najmu długoterminowego dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym oraz rowerów niestandardowych typu cargo czy tandem.

Przed uruchomieniem Roweru Metropolitalnego GZM zapewnia kolejne sezony integracji rowerów miejskich na obszarze GZM. Oznacza to finansowanie wymiany rowerów między systemami działającymi w pięciu miastach: Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Tychach i w Sosnowcu.

W piątek przewodniczący Karolczak poinformował równie, że z końcem listopada br. zarząd GZM przyjął aktualizację dokumentu "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej". Aktualizacja ma pozwolić na uwzględnienie stanowiska przyjętego przez Konwent Marszałków ws. systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych.

Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM opracowała i przyjęła "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej" w 2018 r. Metropolia koordynuje też przygotowanie międzymiastowych połączeń rowerowych, które nazywa velostradami; ma również finansować ich budowę.

