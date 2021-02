Śląskie: Metropolia zapłaci w br. za 48 dodatkowych połączeń Kolei Śląskich 9,2 mln zł

Uruchomienie dodatkowych 48 połączeń Kolei Śląskich, kosztem ok. 9,2 mln zł, sfinansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Będzie to zwiększenie dotychczasowego wsparcia GZM, które w ub. roku – przy tej samej liczbie dotowanych kursów, lecz mniejszej tzw. pracy eksploatacyjnej – wynosiło 6 mln zł.

Podobnie, jak w dwóch poprzednich latach, środki Metropoliii zostaną przekazane samorządowi woj. śląskiego, który jako organizator przewozów kolejowych, zleca ich wykonywanie m.in. wojewódzkiej spółce Koleje Śląskie.

Uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej woj. śląskiemu na realizację organizowania wojewódzkich przewozów pasażerskich w 2021 r. przyjęło zgromadzenie GZM na sesji w grudniu ub. roku. W poniedziałek Witold Trólka z biura prasowego Metropolii poinformował o szczegółach tegorocznego wsparcia.

Najwięcej, 20 dotowanych połączeń, dotyczy trasy Gliwice - Katowice. Finansowane przez GZM kursy zostaną wprowadzone także na kierunkach: Tychy Lodowisko - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (12 połączeń), Tychy Lodowisko - Katowice (11 połączeń), Sosnowiec Główny - Gliwice (3 połączenia) oraz Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Gliwice (2 połączenia).

Odpowiedzialny za transport członek zarządu GZM Grzegorz Witek na grudniowej sesji informował, że w 2020 r. dotowana była taka sama liczba połączeń w tych samych relacjach.

"W 2021 r. praca eksploatacyjna dofinansowanych przez GZM połączeń wyniesie ponad 390 tys. pociągokilometrów, to jest o ok. 100 tys. więcej niż w poprzednim" - zastrzegł cytowany w poniedziałek przez Trólkę dyrektor departamentu komunikacji i transportu w urzędzie metropolitalnym Lucjan Dec.

"Wynika to z faktu, że dofinansowaniem zostanie objętych więcej kursów pociągów w dni robocze, a część z nich pojedzie w dłuższych relacjach" - wyjaśnił Dec uściślając, że liczba finansowanych z budżetu GZM pociągów zależy od ilości taboru, jakim dysponują Koleje Śląskie oraz od przepustowości linii kolejowych.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia od miesięcy akcentuje, że mimo że byłaby gotowa finansować więcej połączeń KŚ, na głównych szlakach kolejowych w regionie przepustowość jest bliska wyczerpania, dlatego kluczowe jest dobudowanie dodatkowych torów dla pociągów aglomeracyjnych.

Władze GZM wskazują, że finansowanie dodatkowych połączeń Kolei Śląskich w obrębie miast i gmin Metropolii traktują jako zgodne z z koncepcją Kolei Metropolitalnej. Jest to jeden z głównych projektów GZM - zakładający tworzenie sprawnej sieci połączeń komunikacyjnych w oparciu o rozwój kolei.

Wobec ograniczeń w infrastrukturze Metropolia realizuje obecnie jedyny realny do wykonania "wariant 0" Kolei Metropolitalnej. Zakłada on poprawę oferty przewozowej przy lepszym wykorzystaniu obecnych możliwości. GZM zwiększa przy tym wysokość dofinansowania dodatkowych połączeń: w 2019 r. było to 1,2 mln zł, w 2020 r. 6 mln zł, a w obecnym ok. 9,2 mln zł.

W kontekście rozwoju Kolei Metropolitalnej samorządy GZM zgłosiły m.in. piętnaście projektów do rządowego programu Kolej Plus, zakładającego wsparcie państwa dla lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej.

Jeden z tych projektów, zakładający budowę przystanku osobowego Mysłowice Północ, został przed drugim etapem Kolei Plus wycofany przez mysłowicki samorząd, w związku z uzyskaniem zapewnienia od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, że analogiczny zakres planowanego zadania zostanie zrealizowany w ramach innego przedsięwzięcia PLK.

Pod koniec listopada ub. roku PLK podały, że zakładają na 2021 r. ogłoszenie przetargów na remonty i rozbudowę odcinków linii kolejowych na odcinku od Będzina do Katowic Ligoty, dzięki którym m.in. samorządy GZM chcą rozwinąć część oferty Kolei Metropolitalnej.

Chodzi o przedsięwzięcie pod nazwą: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice", w ramach którego m.in. zaprojektowano zasadniczą rozbudowę. PLK zastrzegły, że ogłoszenie przetargów na prace budowlane zależy od dostępności środków z nowej perspektywy europejskiej.