Śląskie: Metropolia zapłaci za dodatkowe połączenia Kolei Śląskich

Uruchomienie dodatkowych połączeń Kolei Śląskich, przede wszystkim na trasie: Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górnicza, sfinansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Będzie to zwiększenie dotychczasowego wsparcia GZM, dzięki któremu KŚ wykonywały dotąd 48 dodatkowych połączeń.

Uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej woj. śląskiemu na realizację organizowania wojewódzkich przewozów pasażerskich przyjęli w piątek członkowie zgromadzenia GZM.

Jak wyjaśniał przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak, środki zostaną przekazane samorządowi woj. śląskiego, który jako organizator przewozów kolejowych, zleca ich wykonywanie m.in. wojewódzkiej spółce Koleje Śląskie. Przełoży się to na zwiększenie pracy przewozowej tej spółki o 106 tys. pociągokilometrów.

Członek zarządu GZM Grzegorz Kwitek podkreślił, że chodzi o nowe połączenia uruchamiane na terenie Metropolii. "Do tej pory finansowaliśmy 48 połączeń za kwotę ok. 6 mln zł. To obecnie 44 połączenia kursujące w dni robocze, 3 kursujące codziennie oraz 1 - w dni wolne i święta" - wskaał Kwitek.

Jak dodał, 20 z tych połączeń to trasa Gliwice - Katowice - Gliwice, 11 - trasa Katowice - Tychy Lodowisko - Katowice, 12 połączeń na trasie Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Tychy Lodowisko - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, 3 połączenia na trasie Sosnowiec Główny - Tychy Lodowisko - Sosnowiec Główny i 2 połączenia na trasie Gliwice - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Gliwice.

"Dodatkowo w 2021 r. planujemy 7 dodatkowych połączeń, głównie na trasie, na której jest największe obłożenie, czyli Gliwice - Dąbrowa Górnicza, przez Katowice i Sosnowiec" - zapowiedział członek zarządu GZM.

Ogółem, w przyjętym również w piątek przyszłorocznym budżecie Metropolii, pod pozycją dotacji celowej dla woj. śląskiego pod kątem wykonywania przewozów kolejowych, zaplanowano kwotę 10 mln zł.

Władze GZM wskazują, że finansowanie dodatkowych połączeń Kolei Śląskich w obrębie miast i gmin Metropolii taktują jako zgodne z z koncepcją Kolei Metropolitalnej. Jest to jeden z głównych projektów GZM - zakładający tworzenie sprawnej sieci połączeń komunikacyjnych w oparciu o rozwój kolei.

W tym kontekście samorządy GZM zgłosiły też piętnaście projektów do rządowego programu Kolej Plus, zakładającego wsparcie państwa dla lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej.

W piątek Karolczak poinformował, że jeden z tych projektów, zakładający budowę przystanku osobowego Mysłowice Północ, został przed drugim etapem programu Kolej Plus wycofany przez mysłowicki samorząd, w związku z uzyskaniem zapewnienia od spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, że analogiczny zakres planowanego zadania zostanie zrealizowany w ramach innego przedsięwzięcia PLK.

"W tym momencie współpracujemy, rozmawiamy z PLK, na ile nasze wstępne studium wykonalności Kolei Metropolitalnej może być równoważne dla wymaganego w drugim etapie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego - tak, żeby w ramach zamówionego studium (dla Kolei Metropolitalnej - PAP) skompletować wszystkie wymagane (dla Kolei Plus - PAP) dokumenty" - wyjaśnił Karolczak.

Nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, ogłosił 26 maja br. Według rządowych szacunków na realizację programu zostanie przeznaczone 6,6 mld zł do 2028 r. 85 proc. wartości zaplanowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez PKP PLK.

Wnioski w ramach programu samorządy mogły składać do 26 sierpnia br. Zakończyła się już ich wstępna kwalifikacja, po której samorządy mają obecnie niespełna rok na przygotowanie wstępnych koncepcji - z zakresem i założeniami inwestycji, a także zapewnieniem finansowania. Prace budowlane mogłyby zacząć się w latach 2023-2024 i być prowadzone do 2028 r.