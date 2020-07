Śląskie: Metropolia zebrała dane o bezrobociu w czasie epidemii

Największy wzrost bezrobocia w czasie epidemii odnotowano na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu oraz Świętochłowicach, a najmniejszy w Katowicach, Gliwicach oraz Rudzie Śląskiej – wynika z danych zebranych przez GZM.

W tych pierwszych trzech miastach stopa bezrobocia w maju wzrosła o ok. 1,5 punktu procentowego w stosunku do danych z marca; w tych trzech ostatnich - przyrost nie przekroczył 0,5 pkt. proc. Na poziomie całego kraju wzrost ten wyniósł 0,6 pkt. proc., a województwa - 0,7 pkt. proc.

Jak przekazał w poniedziałek Witold Trólka z biura prasowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, sytuację na rynku pracy w miastach i gminach GZM monitoruje departament strategii i polityki przestrzennej urzędu metropolitalnego. Dane są publikowane i aktualizowane na portalu InfoGZM.

"Dane dotyczące rynku pracy prezentowane są na poziomie powiatów, ponieważ w ten sposób zbierają informacje Wojewódzki Urząd Pracy oraz Główny Urząd Statystyczny. Dane są aktualizowane co miesiąc. Pozwala nam to zaobserwować, jak kształtuje się sytuacja w naszych miastach oraz porównać ją z sytuacją na poziomie województwa oraz kraju" - wyjaśnił Trólka.

Wskazał, że pierwsze skutki koronawirusa na rynku pracy w Metropolii pojawiły się w kwietniu; jeszcze w marcu sytuacja była w miarę stabilna i porównywalna z poprzednimi miesiącami. W kwietniu i w maju we wszystkich powiatach odnotowano już wzrosty liczby osób rejestrujących się w urzędach pracy.

"Największy wzrost widoczny jest w Siemianowicach Śląskich, Bytomiu oraz Świętochłowicach, gdzie stopa bezrobocia w maju wzrosła o ok. 1,5 punktu procentowego w stosunku do danych z marca. Natomiast najmniejsze wzrosty odnotowano w Katowicach, Gliwicach oraz Rudzie Śląskiej, gdzie nie przekroczyły one 0,5 punktu procentowego" - zaznaczył Trólka.

Przedstawiciele GZM nie przesądzają, czy sytuacja na rynku pracy stabilizuje się. Pojawiają się jednak pozytywne sygnały, m.in. rośnie liczba osób wyrejestrowujących się z urzędów pracy, bo znalazły zatrudnienie.

Ponadto w czerwcu w 18 na 19 analizowanych powiatów Metropolii o połowę spadł przyrost liczby osób bezrobotnych w porównaniu do dwóch poprzednich miesięcy. W maju liczba osób bezrobotnych wzrosła o ponad 3,2, tys. w porównaniu do kwietnia, w czerwcu - o ponad 1,6 tys. Jedynie w powiecie gliwickim w czerwcu zarejestrowało się więcej osób niż w maju: 95 wobec 63.

Znajdujące się pod adredem http://infogzm.metropoliagzm.pl/mapy/rynek_pracy.html infografiki nt. sytuacji na rynku pracy to kolejna z funkcjonalności portalu InfoGZM. Gromadzi on dane dot. demografii, finansów, infrastruktury, środowiska czy gospodarki na obszarze miast i gmin GZM. Na portalu znajdują się raporty, prezentacje i opracowania, również prezentujące Metropolię na tle reszty kraju.

Od pewnego czasu portal InfoGZM prezentuje też najważniejsze informacje dotyczące pandemii COVID-19. Są to statystyki dotyczące zachorowań na obszarze GZM, inne informacje z zakresu zdrowia publicznego, a także odniesienia do informacji dotyczących koronawirusa, publikowanych w serwisie gov.pl.

Na portalu są też funkcjonalności związane m.in. z ułatwieniem dostępu do usług i ofert transportowych, w tym usług mobilnościowych, a także innych udogodnień związanych bezpośrednio z czasem epidemii, jak specjalne oferty dla personelu medycznego.

InfoGZM jest aktualizowane i uzupełniane o nowe treści. Portal jest elementem Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego.

Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, mogących wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM. Dane te mają też służyć merytorycznemu wsparciu pracy poszczególnych departamentów urzędu metropolitalnego.