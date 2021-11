Śląskie: Metropolitalna grupa zakupowa gazu z jedną ofertą

Jedną ofertę otrzymała grupa zakupowa powołana przez zrzeszającą 41 miast i gmin woj. śląskiego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), która wspólnie chce kupić gaz w latach 2022-2023. Oferta PGNiG wynosi ok. 84,3 mln, przy budżecie ok. 89 mln zł.

W skład grupy zakupowej gazu weszły 32 samorządy, jednak część z nich kupi paliwo gazowe na rok, a niektóre na dwa lata. Zamierzają zakupić łącznie 198,7 GWh. Z tego 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23. Zakupią one łącznie ok. 97,2 GWh. W drugim wariancie 17 gmin zakupi w 2022 r. ok. 101,5 GWh gazu.

Na podjęcie przez gminy takich decyzji ma wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca wzrosty cen w krótkim czasie. Jak komentowała podczas ogłoszenia przetargu Karolina Mucha Kuś, dyrektor departamentu projektów i inwestycji GZM, przyczyną jest dynamiczna sytuacja na rynku paliwa gazowego.

"Ma na nią wpływ sytuacja geopolityczna związana z budową rurociągu Nord Stream II oraz działaniami Gazpromu. Ich celem jest zakończenie budowy, utrzymanie własności i statusu operatora. W grę wchodzi także zagwarantowanie udziału w operacjach handlowych" - wyjaśniała Kuś.

Mucha-Kuś zastrzegła również, że na decyzję o podziale przetargu wpłynęła podwyżka cen prądu. Najniższa ze złożonych ofert w rozstrzygniętym na początku listopada br. przetargu na zakup prądu była o ok. 100 mln zł wyższa niż szacowano, przygotowując zamówienie.

Oferta PGNiG Obrót detaliczny wynosi ok. 84,3 mln zł. W tym wartość dwuletniej sprzedaży wynosi ok. 46,3 mln zł, rocznej natomiast ok. 38 mln zł. Kwota, jaką zaproponowano, jest niższa niż budżet zamówienia, przyjęty na poziomie ok. 89 mln zł.

Kwoty te wskazują na wzrost cen za gaz w porównaniu z obowiązującą stawką dla obecnej grupy zakupowej gazu na lata 2020-2021. W przypadku umowy dwuletniej oznacza to wzrost o 196,4 proc., a rocznej - 259,5 proc.

O ile w obecnej grupie zakupowej na lata 2020-21 stawka wynosi 8,959 gr/kWh, w przypadku gmin, które zdecydowały się na roczny zakup, cena wzrośnie do 32,206 gr/kWh, natomiast gminy z umową dwuletnią będą płacić 26,558 gr/kWh.

Przetarg to realizacja drugiego grupowego zakupu gazu, realizowanego przez Metropolię. Pierwszy przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 r. 25 gmin zakupiło wówczas łącznie 225 GWh gazu, zapewniając jego dostawy dla swoich jednostek, jak szkoły, przedszkola, muzea, szpitale, urzędy oraz zakłady komunalne. Wartość tego dwuletniego zamówienia wyniosła 38,3 mln zł.

Metropolia organizuje także grupy zakupowe energii elektrycznej. W 2019 r. po raz pierwszy zakupiono energię w ramach grupy liczącej 73 zamawiających. Rok później grupa zwiększyła się do 113 uczestników.

Na początku listopada br. rozstrzygnięto przetarg na wspólny zakup blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Wpłynęły cztery oferty. Po ich otwarciu okazało się, że najniższa jest o ponad 100 mln zł droższa, niż kwota oszacowana na potrzeby tego zamówienia.

Członkowie grupy zakupowej zdecydowali o rozstrzygnięciu przetargu uznając, że jego ponowienie gwarantowałoby uzyskania tańszych ofert. Wybrano ofertę Tauronu o wartości ok. 597,3 mln zł.

Metropolia sygnalizuje, że dobiegają również końca rozmowy z gminami w celu powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych, aby zrealizować wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

