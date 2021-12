Śląskie: Miasta otrzymają unijne dofinansowanie do grantów na ekoinwestycje mieszkańców

Dziesięć miast woj. śląskiego otrzyma unijne środki na granty do wymian pieców węglowych w budynkach jednorodzinnych swoich mieszkańców. Łącznie kwota grantów sięgnie ok. 15,6 mln zł, przy dotacjach z funduszy europejskich na poziomie 12,8 mln zł.

Miasta będą współfinansowały swoje programy grantów funduszami unijnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20. Są to jedne z ostatnich środków śląskiego RPO na inwestycje proekologiczne.

Zgodnie z informacjami ze strony o funduszach europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, w konkursie w ramach tzw. poddziałania RPO 4.6.1 Czyste powietrze uwzględniono wszystkie złożone wnioski miast: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Knurów, Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze oraz Żory.

Jak wynika z informacji magistratu Rybnika, który - jako jedyne miasto - uzyskał w tym konkursie środki na dwa swoje projekty, chodzi o drugi konkurs RPO z poddziałania 4.6.1., pod kątem którego dopuszczone samorządy prowadziły nabory wniosków swoich mieszkańców wiosną tego roku (pierwszy konkurs 4.6.1. dotyczył tylko pilotażu uzupełnienia rządowego programu Stop Smog w Pszczynie).

Rzeczniczka urzędu miasta w Rybniku Agnieszka Skupień podała w czwartek, że dofinansowany z RPO projekt tego miasta pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" obejmuje udzielenie 100 grantów na wymianę źródła ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wartość tego projektu to 944 tys. zł, a przyznane miastu dofinansowanie to 803 tys. zł.

Rybnik w lipcu br. sygnalizował, że z uwagi na niewykorzystanie dostępnych środków RPO (w drugim konkursie 4.6.1.), na wrzesień br. zaplanowano przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków mieszkańców, pod kątem trzeciego konkursu 4.6.1., z pulą środków dla rybniczan na poziomie ponad 4,5 mln zł (w tym 3,825 mln zł z RPO).

W trzecim konkursie 4.6.1. miasto na początku grudnia br. złożyło projekt zawierający 727 grantów dla mieszkańców, zakwalifikowanych w jesiennym naborze wniosków. Rozstrzygnięcie tego konkursu jest planowane na maj 2022 r. Łączna wartość grantów dla rybniczan w trzecim konkursie 4.6.1. sięgnie 4,457 mln zł (te granty będą udzielane w razie wyboru rybnickiego projektu do dofinansowania).

W drugim konkursie, Rybnik, prócz dofinansowania z RPO do 100 grantów uzyskał dotację do projektu "Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Stop Smog na terenie Miasta Rybnika". Obejmuje on wymianę źródeł ciepła w 40 budynkach, zakwalifikowanych wstępnie do programu Stop Smog. Wartość całkowita tego projektu to 849 tys. zł, a przyznane miastu dofinansowanie to 747 tys. zł.

W drugim konkursie 4.6.1. rozdzielono też dotacje dla miast: Bielsko-Biała (3,162 mln zł z RPO do projektu za 3,72 mln zł), Dąbrowa Górnicza (3,9 mln zł z RPO do projektu za 4,97 mln zł), Knurów (550 tys. zł z RPO do projektu za 648 tys. zł), Pszczyna (518 tys. zł z RPO do projektu za 545 tys. zł - II etap uzupełnienia programu Stop Smog) i Sosnowiec (130 tys. zł z RPO do projektu za 372 tys. zł - uzupełnienie Stop Smog).

Ponadto dofinansowanie uzyskały też projekty: Tychów (545 tys. zł z RPO do projektu za 642 tys. zł), Wodzisławia Śląskiego (414 tys. zł z RPO do projektu za 490 tys. zł), Zabrza (1,72 mln zł z RPO do projektu za 2 mln zł) oraz Żor (341 tys. zł z RPO do projektu za 401 tys. zł).

