Śląskie: Miasto Cieszyn kupi sześć autobusów elektrycznych

Cieszyn kupi sześć autobusów o napędzie elektrycznym. Miasto otrzyma na to 12,86 mln zł w formie dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Magistrat podał w środę, że koszt inwestycji to 15,57 mln zł. Autobusy dotrą do wiosny 2024 r.

To kolejny taki zakup w Cieszynie. Tego lata do miasta dotarły już dwa dziesięciometrowe, elektryczne autobusy Solaris. Miasto wydało na nie 4,62 mln zł.

Służby prasowe magistratu zakomunikowały w środę, że obecnie samorząd chce kupić sześć autobusów elektrycznych. We wtorek zawarł w tym celu umowę z NFOŚiGW. Otrzyma z tego źródła 9 mln 435 tys. zł dotacji oraz 3 mln 225 tys. zł w formie pożyczki.

Obecnie Cieszyn chce kupić dwa małe i cztery duże pojazdy. Będą one przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Mają posiadać klimatyzację, system dynamicznej informacji pasażerskiej, wewnętrzny monitoring wizyjny i kasowniki biletów elektronicznych.

"Zaplanowano również zakup i montaż sześciu punktów ładowania typu plug-in. Odbędą się szkolenia dla co najmniej dziesięciu kierowców i czterech mechaników" - podał urząd miejski.

Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 15,57 mln zł. Zrealizowana ma ona zostać do końca marca 2024 r.

W ostatnich miesiącach Cieszyn modernizuje flotę swojego przewoźnika. Pod koniec ub.r. na ulice miasta wyjechały dwa nowe autobusy Solaris Urbino napędzane silnikami wysokoprężnymi spełniającymi normę Euro6. Mają one długość 11 m. W każdym podróżować może 75 pasażerów. Koszt zakupu wyniósł 2,25 mln zł.

Cieszyńska komunikacja miejska dysponuje obecnie 22 autobusami.

