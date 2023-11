Śląskie: Minibus bez kierowcy testowany w Gliwicach

Stworzony przez gliwicki startup, autonomiczny minibus Blees BB-1 jest od poniedziałku testowany na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wcześniej pojazd z powodzeniem testowano w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. W przyszłości autonomiczne busy mogą być stosowane w komunikacji publicznej.

"Testy Blees BB-1 w Gliwicach to ważny krok na drodze do wprowadzenia autonomicznych minibusów w komunikacji zbiorowej. W przyszłości tego typu pojazdy będą uzupełnieniem transportu publicznego, realizując przewozy na obszarach, gdzie obecnie jest to niemożliwe lub nieefektywne. W ten sposób zwiększy się dostępność komunikacji publicznej dla wszystkich mieszkańców" - podał gliwicki Urząd Miasta.

Testowany pojazd ma blisko 5 m długości i waży niespełna 3 tony. Ma napęd elektryczny - jest wyposażony w baterię o pojemności 58 kWh, której czas ładowania do 80 proc. z ładowarki plug-in wynosi około pół godziny. Zasięg pojazdu to ok. 200 km, a maksymalna moc wynosi 150 kW. Minibus prawie nie emituje hałasu. Może przewieźć 15 osób, jego maksymalna prędkość to 25 km na godzinę. Jest wyposażony w system umożliwiający samodzielną jazdę i obsługę zaprogramowanych tras.

Podczas testów w Gliwicach, przez pierwszy tydzień minibus będzie jeździł bez pasażerów, a następnie (aż do połowy grudnia, z opcją przedłużenia do 22 grudnia) ze wszystkimi chętnymi do sprawdzenia możliwości autonomicznego pojazdu. Na pokładzie znajduje się operator, który monitoruje przebieg testów i w razie potrzeby może przejąć manualną kontrolę nad pojazdem.

Trasa prowadzi od Rektoratu uczelni, przez Wydział Elektryczny (przystanek Skrzyżowanie Tysiąca Możliwości), po Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (Wieża Magów). Nazwy przystanków zostały wyłonione w konkursie zorganizowanym przez uczelnię. Przejazd odbywa się regularnie w dni robocze, w dwóch kierunkach, i zajmuje ok. 15 min w jedną stronę.

Pojazd jest wyposażony w zaawansowane technologicznie sensory, systemy rozpoznawania obiektów 3D oraz sztuczną inteligencję. Kluczowym elementem umożliwiającym autonomiczną jazdę jest zaawansowany system lokalizacji, pozwalający na nawet centymetrową dokładność. Przed wdrożeniem pojazdu do ruchu został on także wyposażony w mapy wysokiej rozdzielczości, które rozszerzają wiedzę o terenie - m.in. o wysokości czy występującej tu infrastrukturze.

W autobusie znajduje się m.in. 11 kamer, 4 radary, odbiorniki i czujniki w różnych zakresach, dzięki czemu pojazd może pracować w zmiennych warunkach pogodowych i oświetleniowych. Zasięg czujników nakłada się na siebie, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa. Obserwują one sytuację zarówno wewnątrz pojazdu, jak i na zewnątrz.

Pojazd wykrywa znajdujące się na trasie przeszkody i innych użytkowników ruchu i może dostosować do nich swoją pracę - zwalniać, przyspieszać, hamować zależnie od sytuacji na drodze. To m.in. eliminuje problem "martwego pola". Cała praca pojazdu jest monitorowana przez moduł nadzoru, który czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu.

Chętni do udziału w gliwickich testach powinni pamiętać, że wejście do pojazdu oraz przejazd oznacza świadomy udział w testach i akceptację regulaminu wydarzenia. Uczestnicy powinni zająć miejsca siedzące i trzymać się poręczy lub barierek, a także zachować szczególną uwagę podczas przejazdu. Osoby niebiorące udziału w przejazdach powinny zachować szczególną ostrożność, nie blokować przejazdu busa i nie zbliżać się do niego poza wyznaczonymi miejscami.